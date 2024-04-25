В Литве и Польше заявили о готовности помочь Украине вернуть на ее территорию мужчины призывного возраста.

Литва выразила готовность содействовать возвращению украинских мужчин призывного возраста обратно в Украину, сообщает Delfi .

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас выразил мнение, что важно рассмотреть возможность помочь Украине в этом вопросе. Он отметил, что пока не выработаны конкретные меры в этом направлении и внимательно следит за решениями, которые примет Польша.

Между тем Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что его страна может помочь Украине вернуть военнообязанных домой. Он отметил , что поляки возмущены, когда видят украинцев призывного возраста «в гостиницах и кафе».

«Граждане Украины обязаны перед государством. Мы давно предполагали, что мы также можем помочь украинской стороне в том, чтобы военнообязанные уехали в Украину» , - рассказал Косиняк-Камиш.

Что касается министра Кащюнаса, то он отметил, что хотя дело идет в правильном направлении, пока сложно прогнозировать, какие именно меры будут приняты. Он выразил готовность рассмотреть возможные варианты совместно с Польшей, которые могут включать в себя ограничения в социальных выплатах, разрешениях на работу и других документах для этих лиц.

"Мы не будем осуществлять их отправку обратно в Украину, но можем рассмотреть ограничения в их социальных и правовых правах" , - подчеркнул министр.

Относительно точного количества украинцев призывного возраста в Литве, министр отметил, что сейчас оно сложно определяется.

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