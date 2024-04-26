Правоохранители будут следить за общественным порядком и будут работать в усиленном режиме в Пасхальную ночь, но это не все.

В Киевской области на Пасху, в ночь с 4 на 5 мая, комендантский час остается в силе. Хотя будет возможность посетить храмы и освятить пасхи только после ее окончания.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Он призвал жителей региона соблюдать воздушную тревогу.

Он обратился к представителям церквей с просьбой максимально широко и оперативно информировать население о необходимости соблюдать все меры безопасности. В Пасху, в ночь с субботы 4 мая на воскресенье 5 мая, комендантский час в Киевской области будет действовать с 00:00 до 5:00.

Передвижение по улице запрещено, поэтому богослужения должны транслироваться в онлайн-режиме.

Глава Киевской ОВ также добавил, что посетить храмы и освятить пояса можно будет по окончании комендантского часа. Жители области призвали соблюдать правила безопасности и оперативно искать укрытие в случае тревоги. Информация о местах укрытия также должна быть предоставлена.

"Правоохранители будут следить за общественным порядком и будут работать в усиленном режиме. Но крайне важно, чтобы и люди были максимально бдительными. Поэтому прошу, если есть информация о возможных провокациях – не медлить. Сразу обращайтесь в правоохранительные органы", – добавил Кравченко.

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