Чтение Таро по одной карте и гороскоп для всех знаков зодиака на 26 апреля.

Ваше ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака уже здесь на 26 апреля с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Что это значит для вас и вашего знака зодиака?

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Десятка Пентаклей, перевернутая.

Вы осознали, что вам не суждено быть таким, как все?

Возможно, причина, по которой у вас перевернутая карта Таро, заключается в том, что вы слишком далеко отклонились от пути, чтобы угождать людям.

Но правда в том, что ты никогда не обретешь счастья, пея под чужую песню.

Вы сами по себе. Первый и лидер зодиака. Да, наверху одиноко, но ты привыкнешь и даже научишься получать от этого удовольствие!

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Иерофант, перевернутая.

Это не мир твоих родителей, Телец. Вы слышали советы, которые, кажется, указывают на прошлое.

И хотя вы любите быть традиционными, а Иерофант — ВАША карта Таро, эта карта сигнализирует о том, что изменения происходят не только в мире вокруг вас.

Это также происходит и с вами. Когда вы меняетесь изнутри наружу, все остальное согласуется, а не расходится.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Рыцарь Кубков

Вы — свет и излучаете положительную энергию, даже когда все неясно.

Близнецы, сейчас не время оставаться в застое. Ваши способности оборотней пригодятся, как показал Рыцарь Кубков.

Здесь вы начинаете исследовать свои чувства. Они приведут вас к вашему воображению. Поднимите свои мечты на новую высоту, достигнув звезд!

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Семерка Жезлов, перевернутая.

Будь собой, Рак. Выставлять себя напоказ снова и снова – это не ваша природная склонность.

Это то, что вы часто заставляете себя делать, потому что, давайте будем честными, вы любите людей и знаете, что вы им нужны.

Но сейчас ты устал, измотан – это даже не то слово. Вам нужен выходной, чтобы не болеть, чего на самом деле делать не хочется.

Просто скажите всем, что вы делаете перерыв в социальных сетях, чтобы отдохнуть, и тогда вы будете там, как всегда.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Влюбленные, перевернутая.

Поступай по-своему, Лев. Когда вы готовы к обязательствам, никто не должен догадываться, что вы чувствуете или думаете. Вы начинаете носить свое сердце на рукаве и делиться всем, что чувствуете внутри.

Но прямо сейчас... вы стоите на грани, а это означает, что вам нужно сидеть сложа руки и просчитывать свой следующий шаг. Возможно, вы еще не очень заинтересованы в отказе от своей свободы. У вас есть и другие вещи, которые вы хотели бы изучить прямо сейчас.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Пятерка Кубков

Будьте гибкими, но вам не обязательно быть слабаком, Дева.

В образе жизни происходят быстрые изменения, и это заставляет вас тянуть за соломинку и пытаться восстановить контроль над своей жизнью любым возможным способом.

Вы можете чувствовать сильное раздражение из-за того, что жизнь никогда не сможет вернуться в нормальное состояние. Но, возможно, это подготовка к новому этапу жизни, который уже не за горами.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернутая.

Что ж, Весы, вам придется подтолкнуть себя. Обычно вам не нравится преследовать вещи или наступать кому-либо на ногу. Господь знает, что вы предпочитаете не быть чрезмерно напористым быком в комнате, который потенциально может обидеть других.

Однако эта карта хочет, чтобы вы знали, что вы можете попросить Вселенную сделать что-то для вас, и бывают случаи, когда она это делает, но на этот раз вам придется добиваться того, чего вы хотите сами.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Отшельник, перевернутая.

Вы должны говорить то, что вы действительно думаете. Когда кто-то спрашивает у вас совета, вы можете быть резким и жестоким, но вот почему. вас спрашивают, а не кого-то другого. Вашему другу нужна ваша честность.

Даже вы боитесь, что это испортит ваши отношения. Что хуже, Скорпион? Не говорить, а потом тебе придется вечно скрывать, что ты думал, что это произойдет? Или сказать правду и, возможно, предотвратить катастрофу до того, как она произойдет?

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Паж Мечей

Постарайтесь сдержать свое удивление. нет ничего, что тебе нравилось бы больше, чем делиться чем-то интересным.

Вы проживаете свою жизнь как открытую книгу, и поэтому, когда случается непредсказуемое, вам трудно это скрыть.

Подожди, Стрелец. Вас ждут важные новости.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Тройка Пентаклей.

Не волнуйся, Козерог. То, чего вы хотите в жизни, произойдет с вами.

Не всегда весело брать на себя роль ученика или того, кто не является начальником, менеджером или контролирующим лицом, но правда в том, что доверие нужно заслужить.

Вы помогаете другим увидеть, что вы лучший человек для этой работы. Ваша трудовая этика сильна. Повесить там.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернутая.

Это не твоя вина, Водолей. Многое происходит, и когда вы зависите от мира, чтобы что-то продвигаться, случаются задержки, и тогда вам приходится ждать.

Вы можете быть настолько независимыми, насколько захотите, но правда в том, что мы все каким-то образом взаимосвязаны. Так что будьте терпеливы к другим и не забывайте проявлять терпение и к себе.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Шестерка Кубков, перевернутая.

Ты пролила достаточно слез, Рыбы. Ты не можешь продолжать делать это с собой. Жить прошлым и вспоминать его — две разные вещи.

Жить прошлым — это когда вы позволяете своей печали определять ваше будущее. Вспоминать – это оглядываться назад и видеть, как далеко вы продвинулись, чтобы не повторять свои прошлые ошибки.

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