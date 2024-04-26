Предлагаем простой рецепт очень аппетитной на вид и нежной на вкус закуски с крабовыми палочками, которая украсит праздничный стол и удачно дополнит другие блюда.

Такую праздничную крабовую закуску можно приготовить и на Пасху, пишет Politeka.net.

Рецептом поделилась фудблогер из Одессы и автор страницы с рецептами Настя.

Ингредиенты нужны такие: крабовые палочки 200 гр, плавленый сырок 2 шт., отварные яйца 2-3 шт., майонез, чеснок 2-3 зубчика, соль.

Рецепт шедевральной закуски с крабовыми палочками.

Ход приготовления закуски на праздничный стол следующий: сначала крабовые палочки натираем.

Также натираем плавленый сыр, отдельно один яичный белок и отдельно остальные яйца.

Следующий шаг – соединяем один натертый яичный белок с частью крабовых палочек, в этом будем обваливать шарики.

Теперь в миске перемешиваем яйца, крабовые палочки, творог, майонез, чеснок, соль. Формируем шарики, обваливаем в крабовых палочках с яичным белком.

Вот и все, закуску можно подавать на стол.

«Выходят такие «рафаэлки», – отметила автор страницы.

Рецепт шедевральной закуски с крабовыми палочками.

Многие подписчики согласились с автором канала, что это действительно вкусная закуска:

«Шедевр»,

«Какая же вкуснятина»,

«Я готовила такие шарики на новый год. Очень вкусно получилось».

Такие шарики с крабовыми палочками можно смаковать и как закуску, и как намазку на хлеб.

Такую холодную закуску с крабовыми палочками можно подавать на закусочных тарелках, шпажках, зеленых листьях салата, кусочке твердого сыра, на крекерах.

Если хочется подать закуску с крабовыми палочками на листьях салата, то для этого целые листья салата моют, обсушивают и выкладывают на тарелку.

Можно также свернуть листья салата трубочкой. Листья с закуской выкладывают на закусочную тарелку, украшают зеленью более темного цвета и светлыми или красными продуктами (клюквой). Закуску вместе с листком салата берут руками.

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