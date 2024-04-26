Такую праздничную крабовую закуску можно приготовить и на Пасху, пишет Politeka.net.
Рецептом поделилась фудблогер из Одессы и автор страницы с рецептами Настя.
Ингредиенты нужны такие: крабовые палочки 200 гр, плавленый сырок 2 шт., отварные яйца 2-3 шт., майонез, чеснок 2-3 зубчика, соль.
Рецепт шедевральной закуски с крабовыми палочками.
Ход приготовления закуски на праздничный стол следующий: сначала крабовые палочки натираем.
Также натираем плавленый сыр, отдельно один яичный белок и отдельно остальные яйца.
Следующий шаг – соединяем один натертый яичный белок с частью крабовых палочек, в этом будем обваливать шарики.
Теперь в миске перемешиваем яйца, крабовые палочки, творог, майонез, чеснок, соль. Формируем шарики, обваливаем в крабовых палочках с яичным белком.
Вот и все, закуску можно подавать на стол.
«Выходят такие «рафаэлки», – отметила автор страницы.
Рецепт шедевральной закуски с крабовыми палочками.
Многие подписчики согласились с автором канала, что это действительно вкусная закуска:
«Шедевр»,
«Какая же вкуснятина»,
«Я готовила такие шарики на новый год. Очень вкусно получилось».
Такие шарики с крабовыми палочками можно смаковать и как закуску, и как намазку на хлеб.
Такую холодную закуску с крабовыми палочками можно подавать на закусочных тарелках, шпажках, зеленых листьях салата, кусочке твердого сыра, на крекерах.
Если хочется подать закуску с крабовыми палочками на листьях салата, то для этого целые листья салата моют, обсушивают и выкладывают на тарелку.
Можно также свернуть листья салата трубочкой. Листья с закуской выкладывают на закусочную тарелку, украшают зеленью более темного цвета и светлыми или красными продуктами (клюквой). Закуску вместе с листком салата берут руками.
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