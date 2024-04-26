Весной и летом, особенно в жару, есть сытный наваристый красный борщ не всегда хочется, тогда наступает время этого рецепта – невероятного зеленого борща.

В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ предложила украинцам рецепт прекрасного весеннего блюда – вкусного и лёгкого зеленого борща.

"Это не такой наваристый вариант, как красным борщом, но для жаркого периода именно то. С легкой кислинкой и освежающими травами", - рассказала шеф-повар.

Чтобы приготовить вкусный зеленый борщ, нам понадобятся следующие ингредиенты:

бульон куриный – 4 л

картофель – 5 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 3-4 зуб.

щавель - 150 г

шпинат - 250 г

лимон – 1/4 шт.

соль и перец

Для подачи шеф-повар берет:

зелень – укроп, петрушка, зеленый лук

сметана

вареные яйца

можно добавить брынзу или фету

В бульон добавляем нарезанный кубиком картофель.

Лук и чеснок мелко нарезаем и пассируем на разогретой сковороде с добавлением растительного масла. Добавляем зажарку в бульон и варим в течение 10 минут. Тем временем готовим шпинат и щавель.

"Шпинат хорошо промываем, в нем много песка. Отрываем стволы и нарезаем. Или не отрываем, если у Вас молодой шпинат, как у меня. У щавеля тоже отрезаем ствол", – объясняет шеф-повар.

Тушим шпинат и щавель буквально одну минуту в небольшом количестве кипятка с соком лимона. Затем сливаем воду, а зелень добавляем в наш суп и варим еще примерно 15 минут. Добавляем соль и перец по вкусу, по желанию можно добавить еще немного лимонного сока.

Шеф-повар подает к зеленому борщу отдельно мясо, отварные яйца, сметану и зелень.

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