В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ предложила украинцам рецепт прекрасного весеннего блюда – вкусного и лёгкого зеленого борща.
"Это не такой наваристый вариант, как красным борщом, но для жаркого периода именно то. С легкой кислинкой и освежающими травами", - рассказала шеф-повар.
Чтобы приготовить вкусный зеленый борщ, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- бульон куриный – 4 л
- картофель – 5 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 3-4 зуб.
- щавель - 150 г
- шпинат - 250 г
- лимон – 1/4 шт.
- соль и перец
Для подачи шеф-повар берет:
- зелень – укроп, петрушка, зеленый лук
- сметана
- вареные яйца
- можно добавить брынзу или фету
В бульон добавляем нарезанный кубиком картофель.
Лук и чеснок мелко нарезаем и пассируем на разогретой сковороде с добавлением растительного масла. Добавляем зажарку в бульон и варим в течение 10 минут. Тем временем готовим шпинат и щавель.
"Шпинат хорошо промываем, в нем много песка. Отрываем стволы и нарезаем. Или не отрываем, если у Вас молодой шпинат, как у меня. У щавеля тоже отрезаем ствол", – объясняет шеф-повар.
Тушим шпинат и щавель буквально одну минуту в небольшом количестве кипятка с соком лимона. Затем сливаем воду, а зелень добавляем в наш суп и варим еще примерно 15 минут. Добавляем соль и перец по вкусу, по желанию можно добавить еще немного лимонного сока.
Шеф-повар подает к зеленому борщу отдельно мясо, отварные яйца, сметану и зелень.
Последние новости Украины:
Такие сырники станут любимыми – Хименес-Браво дал необычный рецепт завтрака.
Яркий крабовый салат на Пасху, которую все полюбят: оригинально и вкусно.
Такой салат с морковью по-корейски может стать любимым: быстро и вкусно.