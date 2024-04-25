Чтобы почистить вашу грязную губку для мытья посуды, вам нужно применить всего лишь несколько эффективных шагов.

Губки – часто используемый кухонный инструмент для очистки и дезинфекции поверхностей, но они также могут содержать бактерии и запахи, если их не почистить должным образом. Мы расскажем вам, как правильно почистить губку и продезинфицировать ее.

Шаг 1. Проверьте, нет ли частиц металла Прежде чем разогреть губку в микроволновке, важно убедиться, что в ней нет частиц металла или компонентов, поскольку они могут вызвать искры и повредить микроволновку . Внимательно осмотрите губку и не ставьте ее в микроволновку, если на ней обнаружены частицы металла. Всегда проверяйте инструкции производителя, чтобы убедиться, что губка безопасна для микроволновки. Шаг 2: Намочите губку Тщательно смочите губку водой. Это помогает образовывать пар во время микроволнового процесса, что способствует очищению. Убедитесь, что вся губка пропитана водой. Шаг 3. Установите таймер на 1 минуту на высокий уровень Уложите влажную губку в миску или контейнер для микроволновки. Установите микроволновой таймер на 1 минуту на высокой мощности. Высокий нагрев может помочь почистить губку, убив некоторые бактерии и микробы, присутствующие на губке. Шаг 4: Осторожно извлеките губку После завершения процесса приготовления в микроволновке крайне важно обращаться с горячей губкой осторожно. С помощью перчаток или щипцов осторожно извлеките губку из микроволновки. Имейте в виду, что губка будет горячей и может вызвать ожоги, поэтому соблюдайте соответствующие меры безопасности при обращении с ней.

Как почистить и продезинфицировать губку без микроволновки. Чтобы почистить и продезинфицировать губку или уменьшить количество бактерий без микроволновки, вы можете попробовать альтернативные методы. Один из вариантов – замочить губку в неразбавленном белом уксусе по крайней мере на 5 минут перед полосканием.

Другой способ состоит в том, чтобы погрузить губку в раствор примерно половины чайной ложки концентрированного отбеливателя (8,25 процента гипохлорита натрия) на каждый литр теплой воды на 5 минут, затем тщательно промыть.

Кроме того, вы можете пропустить губку в посудомоечной машине с использованием горячей воды и цикла сушки. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации посудомоечной машины, а также с инструкциями по уходу за губкой. Некоторые материалы могут быть непригодны для мытья в посудомоечной машине.

Источник: whirlpool

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