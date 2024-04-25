Губки – часто используемый кухонный инструмент для очистки и дезинфекции поверхностей, но они также могут содержать бактерии и запахи, если их не почистить должным образом. Мы расскажем вам, как правильно почистить губку и продезинфицировать ее.
Шаг 1. Проверьте, нет ли частиц металла
Прежде чем разогреть губку в микроволновке, важно убедиться, что в ней нет частиц металла или компонентов, поскольку они могут вызвать искры и повредить микроволновку . Внимательно осмотрите губку и не ставьте ее в микроволновку, если на ней обнаружены частицы металла. Всегда проверяйте инструкции производителя, чтобы убедиться, что губка безопасна для микроволновки.
Шаг 2: Намочите губку
Тщательно смочите губку водой. Это помогает образовывать пар во время микроволнового процесса, что способствует очищению. Убедитесь, что вся губка пропитана водой.
Шаг 3. Установите таймер на 1 минуту на высокий уровень
Уложите влажную губку в миску или контейнер для микроволновки. Установите микроволновой таймер на 1 минуту на высокой мощности. Высокий нагрев может помочь почистить губку, убив некоторые бактерии и микробы, присутствующие на губке.
Шаг 4: Осторожно извлеките губку
После завершения процесса приготовления в микроволновке крайне важно обращаться с горячей губкой осторожно. С помощью перчаток или щипцов осторожно извлеките губку из микроволновки. Имейте в виду, что губка будет горячей и может вызвать ожоги, поэтому соблюдайте соответствующие меры безопасности при обращении с ней.
Другой способ состоит в том, чтобы погрузить губку в раствор примерно половины чайной ложки концентрированного отбеливателя (8,25 процента гипохлорита натрия) на каждый литр теплой воды на 5 минут, затем тщательно промыть.
Кроме того, вы можете пропустить губку в посудомоечной машине с использованием горячей воды и цикла сушки. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации посудомоечной машины, а также с инструкциями по уходу за губкой. Некоторые материалы могут быть непригодны для мытья в посудомоечной машине.
Источник: whirlpool
Последние новости Украины:
Как очистить губку для посуды: простой лайфхак
Как стирать полотенца, чтобы они были мягкими и свежими: есть два рабочих метода
Как стирать полотенца, чтобы они оставались мягкими и пахли свежестью: простые советы