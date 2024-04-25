Звезда проекта "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко поделилась собственным рецептом паски из творожного теста, которая готовится гораздо быстрее и проще дрожжевой.

В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкусную нежную паску за час.

"Не умеете работать с дрожжевым тестом? Тогда обязательно попробуйте этот рецепт паски", – советует звезда "Мастер Шеф".

Рецепт рассчитан на две большие паски по 750 г. Чтобы приготовить паску на творожном тесте, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет:

творог – 360 г

яйца – 4 шт.

сахар – 200 г

растопленное сливочное масло – 200 г

соль – 0,5 ч.л.

просеянная мука – 400 г

разрыхлитель – 2 ч.л.

изюм – 250 г

цедра 1,5 апельсинов

Для глазури на паску "Мастер Шеф" Ольга Рябенко готовит швейцарскую меренгу. Этот вариант глазури безопасен, ведь подвергается нагреву. Кроме того, для его приготовления не нужна пудра, подойдет обычный сахар. Берем:

белки яичные – 2 шт.

сахар – 130 г

лимонный сок – 0,5 ч.л.

Сначала "Мастер Шеф" Ольга Рябенко перебивает до однородности творог с яйцами, сахаром и солью – для этого используем блендер или миксер. Далее добавляем растопленное масло, муку с разрыхлителем и замешиваем тесто.

В конце добавляем в тесто промытый и просушенный изюм, а также апельсиновую цедру. Формы заполняем тестом на 2/3 высоты. Выпекаем творожные паски в разогретой до 180 градусов духовке в течение 1 часа.

Чтобы приготовить глазурь для пасочек, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко смешивает белки с сахаром, ставит смесь на водяную баню и прогревает до растворения сахара, постоянно помешивая. После этого снимаем с водяной бани, добавляем лимонный сок и взбиваем миксером до стойких пиков.

Последние новости Украины:

Рецепт великолепной закуски на Пасхальный стол: станет настоящим хитом.

Ольга Сумская раскрыла секрет своей супер вкусной паски.

Такая глазурь для паски не течет и не сыпется: Эктор Хименес-Браво раскрыл простой рецепт.