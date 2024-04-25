Возле консульского отдела в Варшаве мужчины столкнулись с неожиданностью, когда из справки на воротах узнали о решении Министерства иностранных дел.

Консульские услуги мужчинам мобилизационного возраста перестали предоставлять. Украинцы теперь возмущены тем, что не могут получить паспорта за границей.

Возле консульского отдела в Варшаве мужчины столкнулись с неожиданностью, когда из справки на воротах узнали о решении Министерства иностранных дел прекратить определенные услуги. Многие из них уже получили отказ на свои обращения, сказано в сюжете ТСН.

"Плохо к этому отношусь, у меня здесь семья, женщина, дети и теперь я должен возвращаться в Украину, чтобы подтвердить свое лицо, ну так получаются. Или какие-то документы будут выдавать в военкомате что-то такого, сам ничего не знаю еще", - поделился Владислав.

Станислав выразил свое возмущение ситуацией: "Это нарушение прав человека, на мой взгляд. И это время, когда на фронте должна бороться техника, а не люди. Зачем тогда нужны президенты и депутаты, если не для того, чтобы избежать войны?"

Обычно в консульствах украинцы за границей могут оформить паспорта, продлить их действие, зарегистрировать данные о несовершеннолетних детях, изменить водительские удостоверения, воспользоваться нотариальными услугами и регистрацией актов гражданского состояния.

Однако после решения о приостановлении предоставления консульских услуг мужчинам за рубежом произошла остановка работы базы данных в ГП "Документ", из-за чего перестали выдавать паспорта как мужчинам, так и женщинам. Пришедшие за документами люди выражают недоверие к "техническим причинам", считая, что дело в законе о мобилизации.

"Народ очень недоволен, злой и даже говорили, что хотят штурмовать просто. Вот так выглядит. Вы верите, что система не работает? Думаю, что нет. Они просто когда появился этот документ, они решили в один день все прекратить, обрубить и все ", – поделился Никита.

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