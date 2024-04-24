Известная украинская блогер и победительница шоу «Холостяк» Даша Квиткова рассказала, что приготовить на обед, чтобы было и вкусно, и очень полезно.

Даша Квиткова после родов похудела на более 30 килограммов, поэтому знает, как и что нужно есть, чтобы было и с пользой для здоровья, и хорошо для фигуры.

Так, на обед Даша Квиткова предлагает приготовить киноа и дополнить ее фетой, листьями салата или шпината, огурцом, сладким перцем, кунжутом, бальзамическим уксусом и специями по вкусу.

Кино Даша Квиткова отварила. Огурец почистила от кожуры и нарезала кусочками.

Болгарский перец блогер также нарезала кубками. На своей странице в Инстаграм Квиткова также рассказала, что в детстве очень любила делать себе «бутерборд» с перцем и кусочком колбасы.

Для этого Квиткова просто заворачивала в перчик кусочек салями.

На дно тарелки Даша Квиткова выложила шпинат, а сверху киноа. По бокам блогер выложила кусочки огурца, перца и сыра Фета.

Напоследок Даша Квиткова добавила в блюдо на обед соль, бальзамический уксус, любимые специи и кунжут.

«Приятного аппетита!», - пожелала Даша Квиткова своим подписчикам и всем, кому понравился этот рецепт обеда.

Напомним, что киноа содержит железо, клетчатку и многие другие микро- и макроэлементы в большем количестве, чем другие известные крупы. Киноа низкокалорийный продукт, который дает организму сложные углеводы, надолго утоляющие голод, витамины группы B, калий, марганец, магний.

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