Кулинары придумали уже множество рецептов творожной паски с разнообразными начинками, но такое сочетание белого шоколада и кокоса обязательно стоит попробовать.

Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram показала рецепт нереально вкусной, нежной и простой в приготовлении творожной паски а-ля раффаело.

"Обожаю все творожное, а еще очень люблю сочетание белого шоколада и кокоса. Вот именно в этом рецепте есть все. Еще добавила немного манговых цукатов, но это не принципиально, можете заменить на что-то другое, или вообще убрать", - рассказала шеф-повар.

Для приготовления творожной паски а-ля раффаело нам понадобятся следующие ингредиенты (на форму 600 мл):

творог 5% (обязательно сухой) – 300 г

шоколад белый – 100 г

сливки 33% – 50 г

кокосовая стружка – 40 г

миндаль жареный (измельченный или хлопья) - 50 г

масло сливочное мягкое - 80 г

сгущенка - 100 г

цукаты манго – 100 г

Цукаты шеф-повар предварительно заливает кипятком на 5 минут, а затем сливает воду и нарезает их.

Сыр для идеальной констистенции перетираем через сито.

Белый шоколад вместе со сливками ставим на водяную баню и растапливаем.

Мягкое сливочное масло взбиваем вместе со сгущенкой до пышности.

Смешиваем перетертый творог, взбитое масло со сгущенкой, шоколадно-сливочную смесь, добавляем цукаты, миндаль, кокосовую стружку и перемешиваем все до однородности.

Творожную массу плотно выкладываем в форму, обернутую пленкой несколько раз. Сверху также накрываем пленкой и отправляем паску в морозилку до полного замерзания, желательно на ночь.

"Так можно хранить паску до самой Пасхи. Когда паска полностью замерзнет, ​​с замороженной!!! снимаем форму, декорируем и даем отойти при комнатной температуре", - пояснила шеф-повар.

Последние новости Украины:

Рецепт великолепной закуски на Пасхальный стол: станет настоящим хитом.

Ольга Сумская раскрыла секрет своей супер вкусной паски.

Такая глазурь для паски не течет и не сыпется: Эктор Хименес-Браво раскрыл простой рецепт.