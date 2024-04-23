Чтобы удалить пригоревшую пищу с ваших форм для запекания, вам нужно всего лишь воспользоваться знакомыми домашними продуктами и средствами.

Если вы думаете, что удалить пригоревшую пищу с посуды для запекания сложно, вы глубоко ошибаетесь. В этом деле вам могут помочь самые простые средства, точно вам уже знакомые.

Итак, мы расскажем вам, как удалить пригоревшую пищу с посуды для запекания.

Способ №1: пищевая сода и мыло для посуды

Возьмите пищевую соду. Покройте дно посуды пищевой содой и небольшим количеством мыльного средства. Добавьте горячую воду и дайте всей смеси настояться примерно 15 минут. Затем возьмите пластиковую или нейлоновую губку, чтобы вытереть пятна. Добавьте больше разрыхлителя при чистке; Абразивная текстура поможет справиться с тяжелыми пятнами и удалить пригоревшую пищу с посуды для запекания.

Способ №2: Волшебная резинка

Резинка в помощь. Прежде чем начать работу с резинкой, замочите посуду в горячей воде примерно на 15 минут, чтобы размягчить пятна и удалить пригоревшую пищу с посуды для запекания. Затем вылейте воду и протрите пригоревшую пищу влажной волшебной резинкой, вот так. Абракадабра!

Способ №3: сушильное письмо

Для этого метода очистки вам нужно будет украсть простыню для сушки в вашей прачечной. Или какое-то полотенце. Кондиционирующие ингредиенты в неиспользованной сушилке могут помочь смягчить накопление пищи и удалить пригоревшую пищу с посуды. Наполните емкость горячей водой и опустите в нее сушилку. Дайте ему пропитаться примерно 15 минут. Затем вылейте воду и сушилку, и теперь пятна легко отчистите губкой. Снова вымойте водой с мылом, чтобы удалить остатки из сушилки.

Источник: tasteofhome

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