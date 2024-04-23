Если вы думаете, что удалить пригоревшую пищу с посуды для запекания сложно, вы глубоко ошибаетесь. В этом деле вам могут помочь самые простые средства, точно вам уже знакомые.
Итак, мы расскажем вам, как удалить пригоревшую пищу с посуды для запекания.
Способ №1: пищевая сода и мыло для посуды
Возьмите пищевую соду. Покройте дно посуды пищевой содой и небольшим количеством мыльного средства. Добавьте горячую воду и дайте всей смеси настояться примерно 15 минут. Затем возьмите пластиковую или нейлоновую губку, чтобы вытереть пятна. Добавьте больше разрыхлителя при чистке; Абразивная текстура поможет справиться с тяжелыми пятнами и удалить пригоревшую пищу с посуды для запекания.
Способ №2: Волшебная резинка
Резинка в помощь. Прежде чем начать работу с резинкой, замочите посуду в горячей воде примерно на 15 минут, чтобы размягчить пятна и удалить пригоревшую пищу с посуды для запекания. Затем вылейте воду и протрите пригоревшую пищу влажной волшебной резинкой, вот так. Абракадабра!
Способ №3: сушильное письмо
Для этого метода очистки вам нужно будет украсть простыню для сушки в вашей прачечной. Или какое-то полотенце. Кондиционирующие ингредиенты в неиспользованной сушилке могут помочь смягчить накопление пищи и удалить пригоревшую пищу с посуды. Наполните емкость горячей водой и опустите в нее сушилку. Дайте ему пропитаться примерно 15 минут. Затем вылейте воду и сушилку, и теперь пятна легко отчистите губкой. Снова вымойте водой с мылом, чтобы удалить остатки из сушилки.
Источник: tasteofhome
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