Независимо от того, являетесь ли вы мастером гриля или новичком в кулинарии на открытом воздухе, все гриляры должны знать, как правильно чистить решетки гриля. Мы поможем вам в этом.
Как очистить решетки гриля:
Очистка решеток гриля может показаться сложной, но не нужно много, чтобы они стали блестящими. Вот как очистить решетки гриля четырьмя способами.
1. Выгорание
Это самый быстрый и простой способ очистки решеток гриля. Гриль-гриль, вон!
- После того, как вы закончите готовить на гриле, раздуйте конфорки на высокой мощности со снятой крышкой (или перемешайте уголь, если вы используете гриль), чтобы удалить остатки пищи или жира.
- Через 15 минут используйте щетку для гриля (или другой инструмент), чтобы очистить решетки.
2. Очистите горячей водой с мылом
Кроме использования метода выгорания, мы рекомендуем ежемесячно протирать решетки гриля горячей водой с мылом. Таким образом, вы можете убедиться, что на ваших решетках не останется никаких отложений. Кроме того, этот метод убивает сразу двух зайцев: очищенные решетки, также дезинфицируемые теплом.
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Слегка потрите решетки.
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Замочите в мыльной воде в час и промойте.
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Поверните решетки на гриль, закройте крышку и разогрейте.
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После того, как он нагреется, воспользуйтесь щеткой для гриля, чтобы очистить остатки решеток.
3. Используйте уксус или спрей для гриля
Мы предпочитаем мыть решетки гриля водой с мылом, но некоторые предпочитают использовать уксус или распылитель для гриля. Этот трюк тоже поможет.
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Смешайте два стакана воды с двумя стаканами уксуса в пульверизаторе.
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Сбрызните смесью решетки гриля. Дайте постоять десять минут.
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По истечении 10 минут почистите решетки щеткой для гриля – мыть не нужно.
*Если вы используете спрей для гриля, следуйте инструкциям изготовителя, указанным на бутылке.
4. Очистка паром
Всегда можно очистить решетки гриля паром. Для этого метода вам понадобятся только вода и губка.
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Разогрейте гриль до 600°F, затем выключите огонь.
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Поставьте банку с водой на решетку, например крупную овощную банку или маленькую кофейную банку.
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Закрыть крышкой и дать пропариться 30 минутам.
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Протрите силиконовой губкой, чтобы ослабить накопление.
Хотя вам обязательно придется тщательно очистить решетки гриля до и после каждого приготовления барбекю, вы можете облегчить работу по очистке, предварительно смазав решетки маслом. Просто используйте бумажное полотенце, чтобы натереть масло.
Источник: tasteofhome
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