Чтобы ваша еда была вкусной и безопасной, вам нужно знать, как правильно очистить решетки гриля.

Независимо от того, являетесь ли вы мастером гриля или новичком в кулинарии на открытом воздухе, все гриляры должны знать, как правильно чистить решетки гриля. Мы поможем вам в этом.

Как очистить решетки гриля:

Очистка решеток гриля может показаться сложной, но не нужно много, чтобы они стали блестящими. Вот как очистить решетки гриля четырьмя способами.

1. Выгорание

Это самый быстрый и простой способ очистки решеток гриля. Гриль-гриль, вон!

После того, как вы закончите готовить на гриле, раздуйте конфорки на высокой мощности со снятой крышкой (или перемешайте уголь, если вы используете гриль), чтобы удалить остатки пищи или жира. Через 15 минут используйте щетку для гриля (или другой инструмент), чтобы очистить решетки.

2. Очистите горячей водой с мылом

Кроме использования метода выгорания, мы рекомендуем ежемесячно протирать решетки гриля горячей водой с мылом. Таким образом, вы можете убедиться, что на ваших решетках не останется никаких отложений. Кроме того, этот метод убивает сразу двух зайцев: очищенные решетки, также дезинфицируемые теплом.

Слегка потрите решетки. Замочите в мыльной воде в час и промойте. Поверните решетки на гриль, закройте крышку и разогрейте. После того, как он нагреется, воспользуйтесь щеткой для гриля, чтобы очистить остатки решеток.

3. Используйте уксус или спрей для гриля

Мы предпочитаем мыть решетки гриля водой с мылом, но некоторые предпочитают использовать уксус или распылитель для гриля. Этот трюк тоже поможет.

Смешайте два стакана воды с двумя стаканами уксуса в пульверизаторе. Сбрызните смесью решетки гриля. Дайте постоять десять минут. По истечении 10 минут почистите решетки щеткой для гриля – мыть не нужно.

*Если вы используете спрей для гриля, следуйте инструкциям изготовителя, указанным на бутылке.

4. Очистка паром

Всегда можно очистить решетки гриля паром. Для этого метода вам понадобятся только вода и губка.

Разогрейте гриль до 600°F, затем выключите огонь. Поставьте банку с водой на решетку, например крупную овощную банку или маленькую кофейную банку. Закрыть крышкой и дать пропариться 30 минутам. Протрите силиконовой губкой, чтобы ослабить накопление.

Хотя вам обязательно придется тщательно очистить решетки гриля до и после каждого приготовления барбекю, вы можете облегчить работу по очистке, предварительно смазав решетки маслом. Просто используйте бумажное полотенце, чтобы натереть масло.

Источник: tasteofhome

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