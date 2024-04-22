По словам музыканта Олега Скрипки, в демократической стране каждый должен самостоятельно решать, готов ли он вступать в боевые действия.

Музыкант Олег Скрипка уже несколько раз высказывал свои мнения по поводу мобилизации в Украине. Сейчас артист объяснил, почему сам не принял решение вступить в боевые действия.

Олег Скрипка, лидер группы "ВВ", напомнил в интервью Youtube для канала "В постели", что в рядах ВСУ служит гитарист их коллектива, который уже с первых дней войны присоединился к защитникам Украины.

По словам музыканта, в демократической стране каждый должен самостоятельно решать, готов ли он вступать в боевые действия. Олег Скрипка отметил, что ему скоро исполнится 60 лет, и у него есть маленькие сыновья.

"Мне скоро будет 60. Это мое решение, ехать на передовую или нет. У меня дети, они малы, еще не призывного возраста. Надо, чтобы каждый человек решал, воевать или не воевать. И вылавливать людей на улице, это неправильно", – отметил музыкант.

Олег Скрипка подчеркнул, что в Украине нужна правильная и патриотическая пропаганда по мобилизации, которая ясно объясняет необходимость участия в войне.

"И то, что наши СМИ в основном разгоняют хейт, это уменьшает интерес людей воевать за нашу страну ", - считает артист.

Ранее Олег Скрипка высказывал мнение, что в Украине нет столь "тотальной" войны, которая оправдывала бы закрытие границ для всех мужчин. Он предлагал в некоторых случаях разрешить пересечение границы посредством пожертвований.

Во время интервью журналистка вспомнила эти слова музыканта и попыталась развернуть тему мобилизации. Однако Скрипка ответил, что он не эксперт в этой сфере и считает некорректным ставить перед ним такие вопросы.

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