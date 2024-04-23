Гороскоп на сегодня, 23 апреля, если на этой неделе жизнь вышла из-под контроля, астрологи придадут вам немного здравомыслия.

Гороскоп на сегодня, 23 апреля, уже здесь, с астрологическим прогнозом, пришло время зарабатывать деньги, и если вы надеялись получить в карман дополнительную монету – нужно заняться делом.

В целом общение и межличностные отношения стабильны и гармоничны для большинства знаков зодиака, и именно здесь можно найти утешение, когда вам нужно отдохнуть от жизни и хочется удержаться за что-то, на что можно положиться.

Гороскоп на сегодня для вашего знака зодиака на 23 апреля:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Решительность получает эмоциональную визитную карточку.

Если вам когда-либо требовалась причина сосредоточиться на своих близких, вы можете почувствовать, что этот транзит задел вас прямо в душу.

Вы можете с радостью заняться финансовым обеспечением своих и других потребностей, чтобы обеспечить чувство финансовой безопасности перед летом.

Однако следующие несколько недель могут показаться временем очищения вашей жизни, которое повлияет на ваших близких больше, чем вы думаете.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Ваш тон и подача могут показаться столь же сильными и страстными.

Ваш солнечный дом общения, и это время для общения и помощи себе в достижении цели, которая может включать в себя работу, изменение образа жизни или что-то очень личное для вас.

Постарайтесь не вступать в жаркие споры с помощью текстовых сообщений, а когда вы находитесь в машине с любимым человеком, дважды подумайте, прежде чем поднимать деликатные вопросы, находясь в пробке.

Чтобы разобраться в сути важного вопроса, достаточно времени, так зачем торопиться?

Близнецы (21 мая – 20 июня)

«Любите своих врагов» — это девиз, под которым стоит подписаться, но когда дело доходит до того, где вы можете найти работу вы можете чувствовать себя наиболее неуверенно.

Споры о деньгах, о том, кто чем владеет или должен контролировать способы оплаты и обращения с вещами, могут стать полем битвы, которого вы не ожидали, но к которому, возможно, захотите подготовиться.

Поддерживайте связь со своей лучшей духовной практикой, чтобы чувствовать себя заземленным, когда у вас случаются моменты «Сумеречной зоны».

Рак (21 июня – 22 июля)

Вы, вероятно, будете поглощены своими внутренними мыслями и испытаете сильные чувства.

Ваш лучший друг или сильный наставник может быть самым безопасным местом для выражения того, что вы думаете.

Настало время действовать в соответствии с ними – или, по крайней мере, так может показаться.

Лев (23 июля – 22 августа)

Нет ничего необычного в том, что кто-то одновременно восхищается и немного завидует вашему стилю, уравновешенности и грации.

Не каждый может добиться одинакового уровня ярости, и когда вы находитесь в своей зоне, вы уверены в себе - и некоторых это может напугать.

Ваш солнечный дом скрытых врагов, может возникнуть ощущение, что в вашей жизни появился зеленоглазый враг.

Эти отношения могут быть для вас как сложными, так и полезными, в вашем секторе партнерских отношений может показать вам, как извлечь максимальную выгоду из этой ситуации, даже если вам кажется, что вам не нужно изо всех сил стараться, чтобы все работало.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Жизнь может показаться сложной, если вы пытаетесь поддерживать порядок.

Однако есть несколько смягчающих обстоятельств, которые находятся вне вашего контроля и могут внести беспорядок в ваш день.

Может немного встряхнуть ситуацию, и, несмотря на все ваши усилия, жизнь *кажется* не в духе. Итак, постарайтесь быть гибкими и непредвзятыми в любых ситуациях.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Наконец, к вам приходит прилив энергии, который поможет вам достичь большой и важной цели в вашей жизни.

Но теперь царит атмосфера оптимизма, настолько заразительная, что трудно скрыть, что вы уже чувствуете себя лучше.

Теперь, когда вы отдохнули - возрождается ваше желание добиться цели.

Ваш солнечный дом карьеры и социального статуса, может помочь вам преодолеть барьер на работе, который поможет вам показать, что вы действительно на вершине своей карьеры.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Вам еще так много предстоит узнать о жизни и любви, и ваш разум широко открыт для изучения того, что происходит в мире, в вас самих и в других.

Доверяйте своим инстинктам, когда преследуете желаемое - ваш древний правитель, находится в интуитивном Раке, что также делает ваше осознание сильным.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Борьба из-за вещей не принесет вам никакой пользы. Ваша честность может раскачать лодку, когда вы поделитесь тем, что, по вашему мнению, происходит с другими.

Вы, вероятно, будете высказывать свое мнение, не особо заботясь о том, что о вас думают другие.

Это может быть время для вас, чтобы очистить свои мысли и идеи. Фактически, это давление, которое вы чувствуете, и в ходе этого процесса можно многому научиться. Вы можете подумать, а почему бы и нет?

Козерог (22 декабря – 19 января)

Даже вам с вашим прагматичным подходом будет трудно противостоять ветру перемен.

В вашем романтическом секторе что-то может вселить в вас надежду на любовь, даже если поблизости нет никого, кто бы вам действительно нравился. Однако в этом году вас может ожидать судьбоносный поворот, так что сохраняйте оптимизм.

Что-то принесет удачу на ваше рабочее место.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Уборка, организация дел и подготовка к оставшейся части года находятся в работе.

Вы можете рассчитывать на то, что будете заняты, возможно, увязли в деталях до конца года.

Сейчас не время беспокоиться или беспокоиться о том, что вы не сможете «сделать все». Опираться на семью может быть полезно и воодушевляет.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Позвольте своей мечтательной стороне вырваться на свободу. Достаньте маркеры, наклейки и фотографии, чтобы создать особенный коллаж.

Пришло время дать волю своему воображению.

У вас полно идей, и многие из них нужно воплотить на бумаге. Это выходные, когда можно внести последние штрихи в свою доску визуализации и разместить ее так, чтобы вы могли ясно визуализировать то, что хотите.

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