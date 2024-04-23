Важно проводить обработку в дни без солнечного света, чтобы вещества могли хорошо проникнуть в листья капусты, есть сразу несколько простых вариантов обработки овоща, чтобы это защитило его от атаки насекомых и различных болезней.

Множество насекомых, таких как тля, гусеницы и крестоцветная блошка, могут стать серьезной проблемой для овощей. Хотя можно использовать химические средства для борьбы с ними, народные методы также могут быть эффективными.

Регулярная обработка грядок - ключевое условие для избавления растений от насекомых. Важно проводить обработку в дни без солнечного света, чтобы вещества могли хорошо проникнуть в листья капусты.

Настой табака от вредителей

Против : крестоцветная блошка.

: крестоцветная блошка. Приготовление: Залить 200 грамм листьев табака 10 литрами горячей воды, настоять 2-3 часа, процедить и добавить 1 столовую ложку жидкого мыла.

Настой листьев сельдерея

Против : капустная муха.

: капустная муха. Приготовление: Измельчить 4 килограмма стеблей сельдерея, залить 10 литрами воды и кипятить 30 минут. Затем настаивать еще 2-3 часа, охладить, процедить и разбавить каждые 2 литра полученного раствора в 10 литрах воды.

Картофельный отвар от насекомых

Против : крестоцветная блошка.

: крестоцветная блошка. Приготовление: Залить 4 килограмма картофельной ботвы 10 литрами воды, кипятить 15 минут, остудить, процедить и разбавить водой в пропорции 1:1 перед использованием.

Раствор молока с йодом

Против : тля.

: тля. Приготовление: Разбавить в ведре воды 500 миллилитров молока и 10 капель меда. Регулярно опрыскивать грядки полученным раствором.

Для борьбы со слизнями можно использовать красный жгучий перец. Нужно измельчить 100 грамм перца, залить литром воды и настаивать двое суток. После процедить и развести каждые 0.5 стакана настоя в 10 литрах воды, добавить 1 столовую ложку жидкого мыла и опрыскивать грядки.

Также можно замульчировать грядки еловыми иголками, крапивой или использовать осколки ракушек или яичную скорлупу. Слизни не переносят колючек и будут избегать таких участков.

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