Чтобы рассада помидоров в будущем принесла хорошие плоды, мало просто высадить растения в хорошем месте, нужно также уметь их защищать от вредителей и вовремя обрабатывать от болезней.

Позаботиться о посаженных помидорах - это важный аспект для обеспечения будущего урожая. Выращивание этих овощей требует особого внимания, чтобы защитить их от различных болезней.

Без должного ухода растения могут стать жертвами паразитов, грибковых заболеваний или плесени. Пищевая сода является прекрасным антигрибковым средством, которое помогает защитить растения от этих неприятностей.

Зачем использовать соду для томатов? В частности, для томатов пищевая сода может служить средством от вредителей, помогая снизить кислотность почвы из-за ее щелочной природы. Этот порошок также способствует уничтожению паразитирующих насекомых. Поэтому вы можете рассыпать его у основания томатных растений.

Сода может отлично защитить томаты от тли.

В пульверизаторе смешайте 1 стакан воды, 1 чайную ложку пищевой соды, 1 чайную ложку оливкового масла; Хорошо встряхните, чтобы все компоненты смешались; Распылите получившуюся жидкость на растения помидоров и повторите процедуру через несколько дней.

Пищевая сода считается фунгицидом и одним из лучших природных средств от насекомых. Мучнистая роса – еще одна проблема, которая может затронуть томатные культуры. Это грибковое заболевание, при котором на стеблях и листьях образуются белые "пыльные" пятна.

Хотя это не является катастрофой, мучнистая роса может замедлить рост томатов и блокировать фотосинтез, что важно для здоровья растений. Растения становятся более уязвимыми к болезням и могут потерять листья без правильного лечения. Сода отлично справляется с мучнистой росой!

Как приготовить раствор:

В пульверизаторе разведите 5 г пищевой соды в литре воды и добавьте 1 чайную ложку жидкости для мытья посуды; Хорошо перемешайте и опрыскайте томатные растения.

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