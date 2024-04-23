Подкормка редиса после всходов и формирования корнеплодов очень важна при посадке, поэтому вы должны точно знать, какие минеральные и органические удобрения нужны и когда лучше всего их вносить в землю.

Редис имеет короткий вегетационный период – от 18 до 40 дней, поэтому он не требует избыточного количества удобрений. Если почва была удобрена перед посевом, то дополнительное подкормливание не требуется.

Однако, если редис выращивается на участке, где ранее выращивалась другая культура, и почва не обогащалась удобрениями перед посевом, рекомендуется провести подкормку для обеспечения хорошего урожая.

Если удобрения не добавлялись в почву перед посевом, для достижения хорошего урожая редиса рекомендуется провести подкормку в два этапа.

Приблизительно через неделю после всходов, когда появляются первые листочки. На этом этапе желательно использовать удобрения с высоким содержанием азота. Когда начинают формироваться корнеплоды, примерно через 7-10 дней после первой подкормки, проводится вторая. На этом этапе целесообразно использовать удобрения, богатые калием и фосфором.

Если пропущена первая подкормка и уже началось формирование корнеплодов, не рекомендуется использовать удобрения с высоким содержанием азота, так как это может привести к избыточному росту зеленой массы. В этом случае достаточно провести подкормку удобрениями, содержащими фосфор и калий.

Минеральные удобрения можно успешно заменить органическими.

Вместо азотосодержащих удобрений можно использовать настой крапивы, птичьего помета или коровяка. Для приготовления настоя, растворите горсть перегноя в ведре воды и полейте получившейся жидкостью редис. Перегной и компост являются источником всех необходимых питательных элементов, включая азот.

Фосфорно-калийную подкормку можно заменить золой. Она содержит фосфор, калий и другие элементы, необходимые для роста редиса. Золу можно растворить в воде (один стакан золы на ведро воды) и полить редис этим раствором. Также можно просто обработать мокрые листья редиса золой.

Особенности использования золы для подкормки редиса Если почва на участке кислая, использование золы нецелесообразно, так как она сделает почву щелочной.

При внесении золы в почву после недавнего использования аммиачной селитры и карбамида, интервал между внесением должен составлять не менее 4 недель, чтобы избежать нейтрализации азота.

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