Весенний способ посадки петрушки является наиболее популярным среди огородников, поэтому необходимо определить не только лучшее место для зелени, но и знать правила ухода за ней.

В Украине петрушка является одним из наиболее популярных видов зелени, которую добавляют как в первые, так и вторые блюда, а также в салаты. Она ценится за свой приятный вкус и аромат, а также высокое содержание витаминов А и C. Для огородников доступны не только сорта съедобных листьев, но и съедобные корешки. В этой статье рассмотрим различные способы посадки петрушки.

Петрушка является двулетним растением, но чаще всего выращивается как однолетник. Процесс посадки петрушки несложен, она хорошо растет как в открытом грунте, так и на подоконнике. Вы можете вырастить петрушку корневую или листовую, обычную или кудрявую. Семена петрушки высевают:

осенью, для зимнего выращивания;

весной, в открытом грунте;

в домашних условиях.

Петрушка - неприхотливое растение, которое хорошо растет на почвах различной кислотности, на солнечных местах или в полутени. Лучшие предшественники для нее - капуста, томаты, картофель и лук. Не рекомендуется сажать петрушку после моркови, сельдерея, укропа или фенхеля из-за возможности заражения болезнями.

Высаживание семян петрушки осенью позволяет получить зелень уже ранней весной, так как семена хорошо переносят зимние морозы и быстро прорастают после схода снега и установления теплой погоды. Однако такая зелень не сохраняется долго после среза. Посадку осуществляют перед заморозками, обычно в конце октября - середине ноября. Место для посадки выбирают таким образом, чтобы зимой на нем лежало много снега, а весной оно хорошо освещалось солнцем.

Подготовку грядки лучше проводить осенью, собрав урожай, перекапывая участок, добавляя органику, песок и разбивая крупные комья земли. Семена петрушки сеют в канавки глубиной до 5 см, засыпая их песком и мульчируя сверху торфом или компостом. После такой посадки зелень можно срезать в апреле.

Весенний способ посадки петрушки является наиболее популярным среди огородников. Подготовку посадочного места лучше проводить осенью, удаляя сорняки, распределяя органику или минеральные удобрения, перекапывая грядку и делая канавки для посадки семян.

Перед посадкой семена рекомендуется подготовить, укладывая их на ткань и заливая теплой водой на несколько дней, меняя воду два раза в день. После подготовки семена можно замачивать в стимуляторе роста за шесть часов до посадки.

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