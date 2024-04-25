Кабачок можно выращивать как из семян, так и из рассады а для получения качественного урожая рекомендуется использовать несколько простых правил, что помогут упростить посадку.

Кабачок – это популярный диетический продукт, который легко усваивается и богат витаминами и минеральными соединениями. Кроме того, его относительно просто выращивать, что делает его привлекательным для начинающих огородников. В этой статье мы рассмотрим некоторые тонкости выращивания кабачков, которые помогут вам получить богатый и качественный урожай.

Предшественники

Хорошими предшественниками для кабачка являются бобовые, капуста, зелень, картофель и другие корнеплоды. Следует избегать сева кабачков после тыквенных культур (огурцов, тыквы, мелотрии), так как они склонны к тем же болезням. Риск заражения болезнями предшественников высок.

Рассада или семена

Кабачок можно выращивать как из семян, так и из рассады. Для получения качественного урожая рекомендуется использовать голландские семена кабачков и других овощей.

Рассада вырастает на 2-3 недели раньше, чем растения, выращенные из семян, но требует больше усилий и затрат. Рассаду следует высаживать в грунт в возрасте 25-30 дней. Перед высадкой рассады грунт следует прогреть до +14…+16°C.

При посеве семян в грунт их следует укладывать на глубину 5-6 см при температуре почвы +8…+10°C.

Как сажать кабачки

Чтобы кабачковые растения хорошо развивались и не вызывали трудностей в уходе, следует соблюдать оптимальное расстояние между растениями. Рекомендуется соблюдать расстояние в 0,7-1 метр между лунками и около 1,5 метра между рядами.

Этапы посадки семян:

Распушите и увлажните почву. В лунку добавьте щепотку золы и немного перегноя, затем перемешайте. Положите 2-3 семечка в каждую лунку. Сажать следует острым концом вниз, так как из острого конца растут корни, а из округлого – листья. Сажать кабачки следует неглубоко, примерно на глубину 5-7 см для легких почв и 3-5 см для более плотных почв.

Этапы посадки рассады:

Разрыхлите почву. Подготовьте лунки размером 10*10 см. Перенесите рассаду на грядку с земляным комом или вместе с торфяным горшком, чтобы минимизировать стресс для растений. Высаживайте рассаду на глубину 5-7 см.

После посадки обязательно проведите полив, чтобы обеспечить хорошее укоренение растений.

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