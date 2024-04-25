В большинстве регионов Украины подходящая температура для посева свеклы устанавливается в конце апреля, поэтому вы можете подготовиться к посеву заранее и даже изучить несколько хитростей перед посадкой свеклы.

Даже если у вас нет опыта, выращивание свеклы впервые не вызовет сложностей. Главное соблюдать определенные рекомендации по посадке и уходу за культурой. Особое внимание следует уделить выбору времени и способа посева свеклы в открытый грунт. В этом вам поможет лунный календарь.

Когда лучше сеять свеклу в открытый грунт При посадке свеклы важно учитывать температурные условия – воздух должен быть не холоднее 10-12 градусов, а почва должна прогреться до 8-10 градусов. Обычно считается, что свеклу можно сажать, когда на березе появляются маленькие листочки.

Сроки посадки зависят от сорта и региона Сорта свеклы различаются по времени созревания. Существуют быстрорастущие сорта (80-110 дней), среднеспелые (110-130 дней) и позднеспелые (130-145 дней). Для весенних посевов подходят все виды, а летом лучше выбирать скороспелые сорта. Информацию о сроках созревания и сортах можно найти на упаковке с семенами.

В большинстве регионов Украины подходящая температура для посева свеклы устанавливается в конце апреля.

Какие сорта свеклы посеять в апреле При выборе сорта для посадки в апреле следует учитывать морозоустойчивость. Лучше выбирать ранние сорта созревания за 50-80 дней. Также учтите срок хранения и вкусовые качества овоща.

Специалисты рекомендуют для посева в апреле сорта, такие как Браво, Красный Шар, Бордо 237, Ренова, Египетская Плоска.

Когда посеять свеклу по лунному календарю в апреле 2024 года Фазы луны могут влиять на рост и развитие растений. Рекомендуется сеять корнеплоды в фазу спадающей Луны.

Наиболее подходящими днями для посева в 2024 году согласно лунному календарю будут 1-5, 8-11, 28 и 30 апреля.

Как подготовить семена к посадке Семена можно сразу посеять в грунт, но для более быстрого прорастания их можно предварительно замочить. Для этого разложите семена на влажной ткани и держите их в теплом месте. Периодически подливайте воду, чтобы семена оставались во влажной среде.

Свекла любит тепло и свет, поэтому выберите хорошо освещенное место для посадки. Заранее удобрьте грядки компостом или навозом, добавьте аммиачную селитру.

Сделайте бороздки глубиной 3-4 см на расстоянии 20-30 см друг от друга. Увлажните почву, разложите семена на расстоянии 3 см и засыпьте их землей. Регулярно поддерживайте влажность грядки.

Когда появятся всходы с двумя листочками, растения нужно проредить, оставив между ними расстояние 5 см. Через 3-4 недели повторите прореживание, чтобы между корнеплодами было 10-13 см.

Последние новости Украины:

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.

Как успешно вырастить цветную капусту на дому: главные секреты.

Большой урожай перца гарантирован: хозяйка раскрыла секрет крепкой рассады.