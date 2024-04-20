Есть несколько важных моментов перед посадкой редиса и после его прорастания, поэтому важно заранее четко знать несколько моментов о выращиваемой культуре, а также заранее учесть сорт овоща.

Выбор семян, полив, и уход за растениями – важные моменты для садоводов. Но не стоит забывать и о правильных сроках посева, особенно когда дело касается выращивания редиса. Когда и как посеять редис, чтобы получить наилучший урожай, мы обсудим далее.

Особенности выращивания редиса

Редис – это одна из самых устойчивых к холоду культур, которую рекомендуется сеять раньше других овощей, более требовательных к теплу. Когда другие растения требуют пересадки на грядку, редис уже готов для уборки. Это значительно облегчает труды садоводов, так как нет необходимости выделять для редиса отдельное место.

Кроме того, редис хорошо растет при коротком световом дне. Он начинает формировать корнеплоды при 10–12-часовом дне, но перестает это делать, когда дни становятся длиннее. В этот момент растения начинают стрелковаться. Если вы планируете посеять редис повторно летом, учтите этот фактор и выберите сорта, устойчивые к стрелкованию.

Как добиться успешного выращивания редиса:

Выберите подходящий сорт (для раннего сбора выбирайте ранние сорта). Соблюдайте сроки посева. Выберите участок с учетом особенностей культуры. Посейте семена правильно. Регулярно поливайте для поддержания влажности почвы. Вовремя собирайте урожай.

Для посева рассады выбирайте легкую почву с хорошей воздухо- и водопроницаемостью. Семена можно высевать в ящики с мелкими ячейками или даже в лотки из-под яиц.

Как посадить редис на рассаду:

Наполните ящики грунтом и сделайте небольшие бороздки. Залейте бороздки теплой водой. Посейте семена – по одному в ячейку или на расстоянии 3 см друг от друга. Посыпьте семена землей и немного придавите ее. Накройте ящики пленкой и поставьте на подоконник. Обеспечьте семенам температуру около 20 °C для хорошего прорастания. Регулярно поливайте и рыхлите почву. Не нужно дополнительно удобрять или досвечивать сеянцы.

Когда растения проростут, снимите пленку и снизьте температуру до 8 °C. Через несколько дней перенесите рассаду в более теплое место. Пересаживать редис на грядку несложно: просто сделайте бороздки и перенесите растения вместе с комом земли. Полейте их теплой водой и оставьте под пленкой на несколько дней.

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