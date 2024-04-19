Жесткая вода не вредна, и с помощью правильных методов очищения вы можете удалить пятна, которые она оставляет.

Чтобы удалить пятна от жесткой воды, вам понадобятся несколько простых секретных средств, например, пемза, уксус и пищевая сода.

Помутневшая дверца душевой кабины, желтые пятна в унитазе и белые пятна на душевой воронке вызваны одним: жесткой водой.

С научной точки зрения ваша вода считается "жесткой", если в ней много растворенных минералов, главным образом кальция и магния. Когда твердая вода высыхает на поверхности, она оставляет минеральные отложения. Именно поэтому появляются трудновыведенные пятна.

Туалет

Это надоедливое кольцо, обозначающее линию воды, вызванное жесткой водой, и удалить пятна от жесткой воды очень трудно. Оно не снимется после обычной чистки туалетной щетки. Вместо этого вам понадобится секретное оружие: чистящая палка.

Сначала смочите палку, а затем потрите краем палки линию жесткой воды движениями вперед и назад. При чистке палочка образует пасту, которая помогает очищать и полировать. Когда кольцо исчезнет, ​​промойте его, чтобы смыть пасту и остатки.

Ванна

Еще один способ удалить пятна от жесткой воды – очищение уксусом. Кислотность белого уксуса съедает минеральные отложения. Фокус состоит в том, чтобы дать уксусу постоять на жесткой воде достаточно долго, чтобы действовать магия.

Возьмите бутылку с пульверизатором и смешайте равные части воды и уксуса (можно добавить чайную ложку мыльного средства для посуды для большей цепкости). Распылите раствор на пятна ванны, дайте ему постоять как минимум 15 минут, затем вытрите. Дайте раствору постоять дольше в зависимости от тяжести пятен.

Раковина

Чтобы удалить пятна от жесткой воды, посыпьте пищевую соду или буру непосредственно на пятно в вашей раковине, а затем распылите тот же раствор уксуса и воды, который вы использовали для ванны. Оставьте моющее средство на 15 минут, затем протрите его мягкой щеткой или губкой. (При чистке бурой не забывайте одевать перчатки.)

Если пятна от жесткой воды также находятся на смесителе раковины, смочите бумажное полотенце в смеси уксуса и воды, выдавив избыток. Затем положите мокрое бумажное полотенце на кран и дайте ему постоять 15 минут. Снимите бумажное полотенце и почистите.

Как предотвратить появление пятен от жесткой воды

Не оставляйте жесткую воду высыхать самостоятельно. Используйте сухую ткань, чтобы вытереть воду из раковины, ванны, смесителей, душа и столешницы.

Используйте сухую ткань, чтобы вытереть воду из раковины, ванны, смесителей, душа и столешницы. Чистите часто. Чем больше вы игнорируете накопление жесткой воды; тем труднее его удалить. Это может даже навсегда повредить поверхности ванной, если его не удалить.

Чем больше вы игнорируете накопление жесткой воды; тем труднее его удалить. Это может даже навсегда повредить поверхности ванной, если его не удалить. Установите смягчитель воды. Это недешевый вариант, но многие домовладельцы считают, что долгосрочное решение стоит затрат.

Источник: tasteofhome

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