Очистить краску с ковра не сложно, так что сделайте это как можно скорее.

Важно знать, как удалить пятна от краски с ковра, если вы разлили его во время ремонта дома. Многие пятна от краски – на масляной и водной основе (латекс) – можно удалить с волокон ковра с помощью терпения и нескольких чистящих средств. Не знаете, с чего начать? Следуйте нашему руководству по удалению краски, чтобы ваши ковры выглядели совершенно новыми.

Как удалить свежие пятна от краски с ковра с помощью бумажного полотенца

В идеале удалить пятна от краски, пока они свежие. Для латексных и других красок на водной основе, таких как пальчиковые краски и акварельные краски, выполните следующие действия.

Шаг 1: поднимите мокрую краску

Для удаления влажной краски используйте тупой край ножа или край старой кредитной карты. Никогда не трите пятно, так как это протолкнет краску глубже в волокна ковра.

Шаг 2: Размокните краску

Используйте влажное бумажное полотенце или белую тряпку, чтобы удалить оставшуюся краску на поверхности ковра.

Когда краска переходит с ковра на тряпку, перейдите на чистый участок полотенца.

Не прекращайте промокание, пока вся краска не исчезнет.

Шаг 3: Высушите пятно

Высушите чистое место чистой тканью или полотенцем. Затем дайте ковру тщательно высохнуть на воздухе.

Как удалить пятна от засохшей краски с ковра с помощью моющего средства

Если вы не заметили пятна от краски, когда они были еще свежими и они уже высохли, попробуйте следующий способ. Опять же это работает для красок на водной основе, а не для красок на масляной основе.

Шаг 1: восстановите сухую краску

Смешайте раствор горячей воды и несколько капель для мытья посуды в маленькой миске.

Смочите щетку с мягкой щетиной (старая зубная щетка отлично подходит) в раствор и промокните высохшее пятно краски.

Оставьте на пять минут, чтобы краска размягчилась.

Шаг 2: Соскребите и очистите краску

Когда краска начнет размягчаться, используйте тупой нож, чтобы осторожно соскоблить краску с волокон ковра.

Промокните пятно мокрым бумажным полотенцем или тканью, когда краска выделится.

При необходимости нанесите еще горячий мыльный раствор с помощью кисточки. Продолжайте работать, пока краска не исчезнет.

Помните, нельзя тереть, иначе краска может размазаться.

Шаг 3: добавьте тепло (необязательно)

Если горячий мыльный раствор не смягчает краску, обдувайте паром из ручного отпаривателя для одежды. Не кладите насадку отпаривателя или горячий утюг непосредственно на ковер, так как это может расплавить волокна. Продолжайте медленно соскоблить и промокнуть (выполните второй шаг выше), пока краска не исчезнет.

Шаг 4: Высушите и пропылесосите

После удаления краски дайте ковру высохнуть на воздухе. Затем хорошо пропылососьте это место, чтобы поднять волокна ковра и захватить оставшиеся частицы краски.

Удаление пятен масляной краски с ковра

Краску на масляной основе тяжелее удалить из ковров, чем краску на водной основе. Эта стратегия поможет удалить сложные пятна от масляной краски. Выполните те же шаги независимо от того, свежее или засохшее пятно.

Шаг 1: поднимите и промокните мокрую краску

Если влажная краска, снимите ее с ковра тупым ножом. Вы можете использовать порыв пара из отпаривателя для одежды, чтобы сохранить краску влагой, когда вы поднимаете ее.

Промокните область влажным бумажным полотенцем.

Расправьте скрепку и используйте ее, чтобы отделить волокна ковра, продолжая промокать чистыми бумажными полотенцами.

Шаг 2: Соскребите и промокните сухую краску

Если высохла масляная краска, воспользуйтесь тупым ножом, чтобы осторожно соскоблить как можно больше краски из волокон. Используйте влажное бумажное полотенце или пылесос, чтобы собрать сухие хлопья краски.

Шаг 3: обработайте растворителем

Сняв или соскочив краску, прочтите мелкий шрифт на этикетке краски и используйте рекомендованный растворитель (минеральный спирт, растворитель краски, скипидар). Если его нет, выберите скипидар.

Обязательно проверьте растворитель на незаметном участке ковра, чтобы убедиться, что цвет не изменит.

Нанесите немного растворителя на белую хлопчатобумажную тряпку и промокните загрязненный участок. (Помните, никогда не трите.)

Работайте медленно и переходите к чистому участку тряпки, поскольку цвет переносится с ковра на ткань.

Шаг 4: Очистите и промойте

После удаления как можно больше краски смешайте раствор горячей воды и нескольких капель средства для мытья посуды.

Смочите щетку с мягкой щетиной в растворе и осторожно протрите место, где использовался растворитель краски.

Используйте чистое полотенце, смоченное в воде, чтобы «промыть» область.

Затем удалите лишнюю воду сухими бумажными полотенцами.

Шаг 5: Высушите и пропылетесь

Дайте ковру хорошо высохнуть на воздухе. Затем пропылососьте, чтобы восстановить ворс.

Источник: realsimple

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