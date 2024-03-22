Капли воска или пятна на ковре можно очистить с помощью некоторых обычных, хоть и неожиданных, предметов обихода.

Когда свеча капает или опрокидывается, разливая горячий воск на ковер, могут возникнуть пятна . Хотя сначала может показаться страшным удалить горячий, расплавленный воск или разлившийся, остывший и затвердевший воск, но на самом деле – это простой процесс с использованием обычных бытовых вещей.

Как удалить пятна от воска с ковра с помощью утюга

Нагрейте утюг

Включите утюг на самый низкий уровень и дождитесь, пока он нагреется. Во время работы вам может понадобиться увеличить нагрев, но начинайте с самого низкого уровня, чтобы не обжечь волокна ковра.

Положите бумагу на воск

Положите на воск кусок коричневой бумаги, например мясной или из хозяйственной сумки. Если коричневая бумага взята из сумки с надписью, убедитесь, что рисунок направлен вверх, чтобы чернила не попали на ковер и не оставили пятна.

Приложите утюг к бумаге

Осторожно нажимайте утюгом на бумагу и держите его в движении, чтобы не обжечь или не расплавить ковер. Тепло от утюга плавит воск, впитываемый бумагой. Это поможет удалить вам пятна от воска.

Измените положение бумаги

Когда воск впитается в коричневую бумагу, переместите его так, чтобы поверх воска был чистый участок.

Вытрите остатки бумажным полотенцем

Когда весь воск впитается в коричневую бумагу, протрите остатки бумажными полотенцами. Точечно обработайте оставшиеся пятна.

Как удалить пятна вол воска с ковра с помощью фена

Включите воск феном

Включите фен на самую низкую скорость и нагрев. Держа его на расстоянии не менее 6 дюймов от ковра, направьте фен на воск.

Используйте бумажные полотенца, чтобы впитать воск

Когда воск размякнет, используйте бумажные полотенца, чтобы впитать расплавленный воск. Собирайте осторожно расплавленный воск, чтобы не втиснуть его в ковер. Продолжайте нагревать и поглощать воск, пока он не исчезнет. Попытайтесь успешно удалить пятна от воска!

Вытрите остатки бумажным полотенцем

Когда весь воск растает и удалится из ковра, протрите все остатки чистыми бумажными полотенцами. Точечно обработайте оставшиеся пятна.

Как удалить пятна от воска с ковра с помощью пакета со льдом

Заморозьте воск

Поместите пакет со льдом на разлитый воск и оставьте его на 10 минут или пока воск не замерзнет. Если нет пакета со льдом, можно использовать мешок со льдом.

Откажитесь от воска

С помощью ножа для масла осторожно соскребайте застывший воск с ковра. Будьте осторожны, чтобы не сломать и не пилить воск, чтобы не повредить ковер.

Пропылесосьте остатки воска.

После того, как замерзший воск будет удален с ковра, воспользуйтесь вакуумом, оснащенным шлангом или насадкой, чтобы пропылесосить кусочки воска. Не используйте насадку-щетку, так как кусочки воска могут застрять в щетине.

Источник: bhg

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