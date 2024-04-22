Сначала мы рассмотрим, как почистить деревянную разделочную доску , а затем рассмотрим, как ухаживать за деревянными досками после их должной очистки.

Уход за разделочными досками очень важен!

Как почистить деревянную разделочную доску водой с мылом

Если деревянная разделочная доска является вашей любимой разделочной доской, то, вероятно, вы используете ее даже для простейших вещей. Измельчение овощей для приготовления супа или нарезка фруктов для приготовления смузи в блендере не слишком запачкает вашу деревянную доску. Поскольку это так, простое мытье водой с мылом вполне подойдет. Не используйте ничего жесткого, как стальную вату, чтобы втирать мыло в доску. Намыленная тряпка или губка сделают свое дело.

Как часто мыться водой с мылом: После каждого использования.

Как почистить деревянную разделочную доску лимонами и солью.

Есть так много вещей, которые можно очистить лимонами и деревянные доски несомненно являются одним из них. Лучшая часть очистки деревянной разделочной доски лимонами состоит в том, что цитрусовые очищают и дезодорируют вашу доску одновременно.

Если вы нарезали недавно продукты с резким запахом, например чеснок или брюссельскую капусту, запах пищи может остаться в щелях доски. Посыпьте доску большой кошерной солью, разрежьте пополам лимон и потрите доску срезом вниз. Лучше всего чистить небольшими круговыми движениями и проходить по волокнам доски. После удаления остатков пищи можно промыть доску и дать ей высохнуть.

Как часто мыть с лимонами и солью: ежемесячное очищение лимонами и солью удалит пятна и сильные запахи из вашей красивой деревянной доски.

Как почистить деревянную разделочную доску уксусом.

Старинные советы по уборке, которые актуальны и сегодня, действительно пригодятся. У бабушки под раковиной всегда был уксус, и у вас тоже. Очистка уксусом может помочь лишить вашей разделочной доски накопленные микробы. Хотя мыла и воды может быть достаточно, чтобы очистить доску, на которой вы только что нарезали овощи, уксус будет более полезен для удаления вредных бактерий из сырого мяса или рыбы.

Если вы недавно использовали свою доску, чтобы нарезать стейк, лосось, свинину или курицу, пора промыть уксусом. Вы можете нанести уксус на чистую ткань и почистить доску или вы можете налить уксус в бутылку с пульверизатором для удобства использования. Просто распылите доску, протрите доску уксусом чистой тканью и смойте.

Как часто мыть уксусом: раз в неделю сбрызгивайте или очищайте разделочную доску уксусом, смывайте уксус и дайте высохнуть доске на воздухе.

Как почистить деревянную разделочную доску отбеливателем

Мыло и вода не сработали, а лимоны и уксус не преодолели. Пора немного почистить разделочную доску и обновить ее чем-то сильнее: отбеливателем. Используйте отбеливатель для очистки разделочной доски после измельчения сырого мяса или рыбы. Это предотвратит размножение вредных бактерий в мелких порезах и щелях доски.

Разведите 1 чайную ложку отбеливателя 2 литрами воды. При помощи щетки или чистой ткани нанесите раствор на разделочную доску небольшими кругами. Не замачивайте доску, но используйте достаточное количество раствора, чтобы можно было покрыть всю доску. Протрите деревянную доску чистым влажным полотенцем, затем промокните доску сухим полотенцем.

Как часто мыть с отбеливателем: подобно уксусу, вы можете использовать отбеливатель на деревянной доске после того, как любое сырое мясо коснулось поверхности или раз в неделю.

Как смазать деревянную разделочную доску

Последним шагом, который сбережет ваши доски, как новые, является смазывание маслом. Хорошее время для смазки деревянной разделочной доски растительным маслом после ежемесячной чистки лимонами и солью. Вы не хотите чрезмерно смазывать свою доску, поэтому один раз в четыре недели – отличный расклад.

Важно заметить, что оливковое или рапсовое масло не подойдут для этого шага. Для самых безопасных и эффективных результатов используйте пищевое минеральное масло. Налейте немного масла на бумажное полотенце или чистую ткань и намажьте им каждый дюйм разделочной доски. Дайте маслу впитаться в течение дня или ночи, а затем используйте свежую ткань, чтобы вытереть излишки масла. Древесина будет менее подвержена высыханию и растрескиванию, а масло может помочь продлить срок службы ваших надежных досок.