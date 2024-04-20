Большинство производителей смартфонов позволяют гибко управлять данными, поэтому вы можете точно разобраться, как самостоятельно очистить лишние с устройства и при этом не навредить важным материалам.

При выборе смартфона сейчас одним из самых сложных моментов становится объем памяти. Производители всё чаще отказываются от поддержки карт памяти, так что неверный выбор может сильно ограничить пользователя. Кроме того, система и сторонние приложения могут занимать много места на устройстве.

Очистка памяти является одной из наиболее распространенных проблем у смартфонов с небольшим объемом памяти. Многие производители создают встроенные утилиты для очистки, но не все данные можно удалить таким способом. Давайте рассмотрим, как очистить память на смартфонах Xiaomi, не удалив важные данные.

Большинство производителей смартфонов позволяют гибко управлять данными на внутреннем накопителе. Например, в хранилище можно увидеть, сколько места занимают видео или приложения. Но есть раздел "Другое", где хранится кэш программ, удаленные фотографии и прочий мусор, который забирает место.

Для начала можно воспользоваться утилитой "Безопасность" на Xiaomi:

Откройте приложение "Безопасность". Перейдите в раздел "Очистка". Нажмите кнопку "Очистить".

Этот метод наиболее безопасный, так как разработан Xiaomi и не затрагивает важные файлы и программы. Однако он не удаляет весь кэш, созданный приложениями.

В некоторых приложениях, например, в Telegram, можно очищать кэш непосредственно из самого приложения. В Telegram это можно сделать следующим образом:

Запустите приложение Telegram. Откройте настройки. Перейдите в раздел "Данные и память". Очистите кэш Telegram.

Для других приложений, установленных на Xiaomi, можно воспользоваться следующим способом:

Перейдите в настройки. Выберите раздел "Приложения". Откройте "Все приложения". Отсортируйте приложения по занимаемому месту. Выберите приложение, кэш которого хотите очистить. Нажмите "Очистить кэш".

Также стоит обратить внимание на папку "Загрузки", где хранятся все скачанные файлы. Чтобы её почистить:

Откройте приложение "Проводник". Перейдите в папку "Download". Удалите ненужные файлы.

Не забывайте также про папку "Корзина" в галерее, где хранятся удаленные фотографии. Очистите её, если нужно.

Следует помнить, что после удаления восстановить данные будет невозможно.

Читайте также:

Как убрать навязчивую рекламу на смартфоне Xiaomi: эффективные способы.

Как понять, что ваш телефон прослушивают: назван лучший способ защиты.

Как ускорить работу старого телефона: самые действенные лайфхаки.