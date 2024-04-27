Если не стирать полотенца из микрофибры должным образом, они могут потерять свою способность хорошо впитывать жидкости, поэтому просмотрите свой уход за этими полотенцами.

Когда приходит время стирать полотенца из микрофибры, вы можете бросить их вместе с остальным бельем, но это категорически запрещено. Вот как правильно стирать полотенца из микрофибры , чтобы они никогда не теряли своей эффективности.

Можно ли стирать полотенца из микрофибры?

Да! Не стирать полотенца из микрофибры – это одна из тех ошибок в уборке, которые на самом деле могут сделать ваш дом грязнее.

При уборке полотенца из микрофибры собирают разнообразные бактерии, пыль, жир и грязь, поэтому стирать полотенца после каждого использования важно. Если вы правильно за ними ухаживаете, ваши салфетки из микрофибры прослужат годами, не теряя поглощения и мягкости.

Лучший способ стирки полотенец из микрофибры

Микрофибра – это синтетический материал, состоящий из миллионов мелких волокон (отсюда «микро»), обычно это полиэстер или нейлон. Стирать полотенца из микрофибры несложно, но стоит помнить о нескольких важных вещах. Вот как правильно чистить полотенца из микрофибры:

Стирайте микрофибру отдельно от других тканей. Микрофибра является магнитом для ворса, поэтому может собирать ворс и волокна из других тканей во время стирки.

Не используйте смягчитель или отбеливатель. Кондиционер забивает волокна, а отбеливатель влечет за собой эрозию.

Вымойте холодной или теплой водой с мягким моющим средством.

Если ваши ткани из микрофибры имеют запах, добавьте одну столовую ложку уксуса во время стирки.

Разложите или повесьте сушиться. Не кладите ткани из микрофибры в сушильную машину. Тепло может сжать и повредить микрофибру.

Как часто нужно стирать полотенца из микрофибры?

Стирайте полотенца из микрофибры каждый раз, когда используете их. Микрофибра крепкая и выдерживает сотни стирок. Как исключение, если вы используете салфетку из микрофибры только для одной цели, например полировка серебра или добавление блеска вашему холодильнику из нержавеющей стали, вы можете использовать ее несколько раз перед мойкой.

Источник: tasteofhome

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