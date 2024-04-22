Известная украинская актриса, телеведущая, заслуженная артистка Украины Ольга Сумская поделилась еще одним оригинальным рецептом завтрака, который быстро готовится и радует вкусом.

Омлет для многих остается любимым блюдом на завтрак.

Он и быстро готовится, и надолго наполняет организм силами, и позволяет экспериментировать со вкусами. Кто-то любит его с начинками, а кто-то просто добавляет сливки или молоко.

Если хочется, чтобы омлет был пышный и сытный, можно добавить муку, а для невероятной пышности его готовят на пару или даже в духовке.

Ольга Сумская предложила еще один интересный вариант завтрака из яиц – омлет с медом.

«Очень интересный!», – подчеркнула Ольга Сумская в эфире программы «Вкус дня» .

Ингредиентам понадобится совсем немного. А именно: Яйцо куриное – 2 шт, Твердый сыр – 50 г, Мед – 2 ч.л Оливковое масло – для жарки.

Готовить омлет Сумская решила в аэроскороварке, но, конечно, можно пользоваться и обычной сковородкой.

Взбиваем яйца в глубокой миске до однородности. Затем Ольга Сумская выбрала в аэроскороварке режим для жарки яиц на 5 минут и налила в чашу оливковое масло.

«Вы, кстати, можете жарить на сливочном масле», – уточнила Сумская.

Следующий шаг – выливаем яичную смесь на разогретую поверхность. Немного ждем, чтобы яйца схватились и выкладываем в смесь потертый сыр.

Когда сыр расплавится, необходимо добавить одну чайную ложку жидкого меда.

Выкладываем омлет на тарелку и украшаем его веточкой зелени.

«Омлет с медом и сыром готов!», – рассказала Ольга Сумская.

Естественно, завтрак можно дополнить любимыми ингредиентами. Овощами, любой зеленью, гренками, рыбой, авокадо, сливочным сыром и т.п.

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