Если вы решили посадить петрушку в открытый грунт, лучше всего делать это в конце апреля - начале мая, однако важно знать условия подготовки семян перед посевом или на рассаду, а также правила посадки в открытый грунт.

Петрушка - одна из самых популярных зеленых культур, которую добавляют в различные блюда. Выращивание петрушки на огороде требует определенных знаний о том, как и когда правильно сеять ее весной.

Когда сеять петрушку в открытый грунт

Для определения оптимального времени посева петрушки весной, стоит обратить внимание на лунный календарь. Обычно наиболее подходящими месяцами являются март и апрель. Важно ориентироваться не столько на конкретные даты, сколько на температуру почвы - она должна быть достаточно теплой для прорастания семян. Петрушка достаточно устойчива к заморозкам, но резкие перепады температур могут негативно сказаться на росте растений.

Если вы решили посадить петрушку в открытый грунт, лучше всего делать это в конце апреля - начале мая. Это позволит получить хороший урожай уже в июне-июле. Посев семян в марте, при условии правильного ухода, позволит получить зелень уже в начале июня.

Подготовка семян перед посевом

Для лучшей всхожести семена петрушки можно замочить перед посевом. Существует несколько способов это сделать:

Нагреть воду до комнатной температуры и залить ею семена на несколько часов, меняя воду каждые 5-6 часов. Разложить семена на чистой марле, смоченной водкой, на несколько минут, затем промыть водой и посадить в грунт.

Посев петрушки в рассаду

Для посева петрушки в рассаду можно использовать ящики с крышками или горшки. Перед посевом следует засыпать грунтом и увлажнить его. Семена высевают на глубину не более 0,5 см и закрывают слоем земли. Горшки ставят на подоконник, освещенный солнцем, и защищенный от сквозняков. После появления всходов рассаду можно высаживать на грядку через 28-30 дней.

Посев петрушки в открытый грунт

Для посева петрушки в открытый грунт выберите хорошо освещенное место. Землю следует удобрить песком или торфом, разрыхлить и полить. Семена высевают на глубину 2 см, соблюдая расстояние между растениями 3 см, а между рядами 20 см. Посев лучше делать утром или днем, когда температура воздуха подходит для огородных работ.

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