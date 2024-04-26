У этой культуры есть свои предпочтения для успешной посадки, чтобы получить щедрый урожай, важно также учитывать предшественников и не садить овощи после нескольких культур - это может уничтожить всю рассаду.

Соблюдение правил севооборота является одним из ключевых моментов при выращивании овощей. Несмотря на то, что правильный выбор семян и почвы является важным шагом, неудачные предшественники или несовместимые соседние растения могут уничтожить все ваши труды.

Баклажаны следует высаживать на одном и том же месте не чаще, чем раз в три года. В таблице ниже представлены культуры, после которых можно и нельзя высаживать баклажаны.

Хорошие предшественники:

Огурцы

Лук

Ранняя капуста

Бобовые культуры

Петрушка

Кинза

Укроп

Бахчевые растения

Плохие предшественники:

Картофель

Томаты

Перцы

Пасленовые культуры не являются оптимальными предшественниками, однако они могут быть хорошими соседями для баклажанов. Баклажаны прекрасно растут рядом с перцами, так как оба растения имеют схожие требования к условиям выращивания, а одинаковая высота кустов помогает избежать угнетения друг другом. Баклажаны также хорошо соседствуют с огурцами, горохом, тыквой, фасолью и тмином, но плохо переносят соседство с томатами из-за общих вредителей и заболеваний. Также следует избегать соседства с картофелем из-за колорадского жука, который является общим врагом для обеих культур.

Выбор семян и подготовка почвы

После выбора сорта баклажанов необходимо приступить к выращиванию рассады. Для этого необходимо отобрать крупные и крепкие семена, провести проверку на всхожесть и наполняемость. Перед посевом семена следует отсортировать, а затем опустить в соленый раствор на 10 минут, после чего отобрать всплывшие семена. Для проверки всхожести можно также замочить несколько семян в воде на сутки, а затем разместить их на влажной ткани и следить за проростками.

Подготовка почвы начинается еще осенью. Необходимо удалить остатки предыдущих растений и хорошо полить почву. Весной проводится перекопка грунта на глубину лопаты и добавление органических удобрений. Перед посадкой рассады рекомендуется провести закаливание растений, вынося их на улицу за неделю до посадки.

Пересадка рассады

Для посадки рассады баклажанов следует выбрать хорошо освещенное место, защищенное от ветра. Рассаду высаживают в грядки на расстоянии 45 см друг от друга или на 60 см, если сорт крупноплодный. Рассаду следует высаживать в один ряд или в два ряда на расстоянии 60 см в шахматном порядке.

Баклажаны имеют тонкую корневую систему, поэтому при посадке следует быть очень осторожными, чтобы не повредить корни. Перед посадкой рекомендуется вылить в лунки воду и добавить органические удобрения. После посадки рассаду необходимо утрамбовать и полить.

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