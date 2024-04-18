Ольга Сумская говорит об этом рецепте паски, как о чудесном.
«Я в восторге!... Так что, друзья, к основным, классическим паскам из творога вы можете добавить и эти очень вкусные, сладенькие, пушистые пасочки! Напоминают кекс, но пышный и праздничный!», - рассказала Ольга Сумская на своей странице в Facebook.
Ход приготовления пасхальных пасок по рецепту Ольги Сумской следующий: взбиваем 5 яиц с сахаром (200гр) до пены 3-4мин. миксером. Затем добавляем теплое молоко (180гр), мягкое сливочное масло (230гр) и продолжаем взбивать массу на низких оборотах.
Рецепт паски без дрожжей.
По словам Ольги Сумской, затем берем муку (440 гр) и смешиваем ее с маленькой пачкой разрыхлителя.
«И добавляем к взбитым яйцам частями, медленно взбивая миксером», – пояснила Ольга Сумская.
Следующий шаг в приготовлении паски по рецепту Ольги Сумской – добавляем к тесту потертую цедру одного лимона, цукаты и аккуратно перемешиваем.
Рецепт паски без дрожжей.
Теперь перекладываем тесто в бумажные или обычные формы чуть больше, чем до половины.
Также Ольга Сумская напомнила, что металлические формы для паски необходимо смазать маслом.
Выпекаем паски 40-45 мин при темп.180*. Когда паски будут готовыми, украшаем их глазурью и сухофруктами.
Ольга Сумская также уточнила, что с таким количеством ингредиентов у нее вышли три паски.
«По вкусу просто супер! Тает во рту», - подчеркнула Ольга Сумская.
Подписчики на страницу актрисы, попробовав паски по этому рецепту, отмечают, что они тоже в восторге.
«Вкусно!»,
«Нежно, ароматно, влажно. Напоминает кекс, но послевкусие все же паски. На Пасху разнообразную выпечку этим рецептом»,
«Супер! Так просто но вкусно и красиво».
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