Паска по рецепту, о котором рассказала известная украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская, готовится очень просто, быстро и без дрожжей, а на вкус получается невероятным.

Ольга Сумская говорит об этом рецепте паски, как о чудесном.

«Я в восторге!... Так что, друзья, к основным, классическим паскам из творога вы можете добавить и эти очень вкусные, сладенькие, пушистые пасочки! Напоминают кекс, но пышный и праздничный!», - рассказала Ольга Сумская на своей странице в Facebook.

Ход приготовления пасхальных пасок по рецепту Ольги Сумской следующий: взбиваем 5 яиц с сахаром (200гр) до пены 3-4мин. миксером. Затем добавляем теплое молоко (180гр), мягкое сливочное масло (230гр) и продолжаем взбивать массу на низких оборотах.

Рецепт паски без дрожжей.

По словам Ольги Сумской, затем берем муку (440 гр) и смешиваем ее с маленькой пачкой разрыхлителя.

«И добавляем к взбитым яйцам частями, медленно взбивая миксером», – пояснила Ольга Сумская.

Следующий шаг в приготовлении паски по рецепту Ольги Сумской – добавляем к тесту потертую цедру одного лимона, цукаты и аккуратно перемешиваем.

Рецепт паски без дрожжей.

Теперь перекладываем тесто в бумажные или обычные формы чуть больше, чем до половины.

Также Ольга Сумская напомнила, что металлические формы для паски необходимо смазать маслом.

Выпекаем паски 40-45 мин при темп.180*. Когда паски будут готовыми, украшаем их глазурью и сухофруктами.

Ольга Сумская также уточнила, что с таким количеством ингредиентов у нее вышли три паски.

«По вкусу просто супер! Тает во рту», ​​- подчеркнула Ольга Сумская.

Подписчики на страницу актрисы, попробовав паски по этому рецепту, отмечают, что они тоже в восторге.

«Вкусно!»,

«Нежно, ароматно, влажно. Напоминает кекс, но послевкусие все же паски. На Пасху разнообразную выпечку этим рецептом»,

«Супер! Так просто но вкусно и красиво».

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