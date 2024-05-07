Когда вы едете в автомобиле, важно иметь правильный размер протектора шин, чтобы обеспечить необходимое сцепление с дорогой.

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Как проверить глубину протектора шины? Собраны самыее точные и распространенные способы.

Многие водители задаются вопросом: «Как проверить износ протектора шин?» К счастью, существует несколько способов обеспечить максимальное сцепление шин с приводами.

Первый способ, определить степень износа автомобильных шин - датчик протектора.

Измеритель протектора шин, вероятно, является наиболее точным способом проверки протектора шин вашего автомобиля. Большинство датчиков протектора можно найти в местном магазине автозапчастей.

Вы просто вставляете щуп датчика протектора шины в протектор шины, и он сообщает вам, какие показания протектора у вашей шины.

Чтобы определить степень износа автомобильных шин, воспользуйтесь протектором износа.

Некоторые шины позволяют проверить протектор без использования специального инструмента. В зависимости от конкретной шины в протектор шины могут быть встроены индикаторы износа.

Их часто можно найти в разных местах шины, в канавках протектора автомобиля. Зачастую, если износные планки протектора находятся на одном уровне с остальными канавками шины.

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