Если вы хотите избавиться от неприятного собачьего запаха, то вам нужно для начала знать, как это правильно сделать.

Если у вас есть собака, вы знакомы с запахом домашних животных, который может преследовать ваш дом и вам точно хочется избавиться от собачьего запаха по крайней мере на время. Мы расскажем, как это сделать.

Как избавиться от собачьего запаха в доме

Избавиться от собачьего запаха, когда он уже появился, может быть достаточно сложной задачей. Вся мебель в наших домах впитывает запахи, и если она уже появилась, ее трудно удалить. Конечно, есть разные советы и подсказки; однако мы советуем защитить вашу мебель, особенно если она новая.

Большинство приемов относительно того, как избавиться от собачьего запаха в определенной степени сработают. Однако, если ткань или ваш дом были подвергнуты влиянию собачьих запахов месяцами, а вы не предприняли никаких действий, то могут понадобиться месяцы, чтобы удалить или по крайней мере подавить его.

Шаг 1. Исследуйте, откуда происходит запах собаки

Как и большинство существ собаки имеют привычки. У них тоже есть любимое место для отдыха. Поэтому, естественно, эти места будут иметь непреодолимый собачий запах. Часто собаки предпочитают более одного места. Следует заметить их и лечить, чтобы устранить и контролировать собачий запах.

Если вам трудно определить эти места, используйте нос! Запах домашних животных сильный и мускусный, поэтому их легко обнаружить, понюхав. Вы также можете понаблюдать за привычками своих собак и увидеть, где они любят лежать или где ваши проводят большую часть своего времени.

Шаг 2: правильно мойте собаку

Очень важно регулярно мыть собаку. Но чтобы полностью избавиться от запаха, нужно знать, как это правильно сделать. Большинство людей знают основу, но не знают, как это сделать правильно. Вот пять советов, которых следует придерживаться, когда вы убираете свой дом.

Инвестируйте в высококачественный шампунь и кондиционер для собак.

Высококачественный шампунь и кондиционер важны, если вы хотите, чтобы ваша собака приятно пахла. Они имеют другие формулы, чем дешевые. Они также гораздо лучше для шерсти вашей собаки, сохраняя ее красивой и блестящей. Купите качественную еду.

Качественная еда необходима вашей собаке! Качественная диета позволит контролировать внутренний запах вашего питомца. Если у вашей собаки неприятный запах изо рта, это может быть проблемой.

Инвестиции в качественную пищу обязательны, чтобы ваша собака хорошо пахла, а главное – была здоровой. Поговорите со своим ветеринаром и спросите его, какая диета лучше всего подойдет породе вашего питомца. Убедитесь, что у них здоровые зубы.

Диета важна, но, как и у людей, у собак могут быть проблемы с зубами. Есть много продуктов для жевания, которые могут контролировать зубы вашей собаки. Советуем проконсультироваться с ветеринаром по поводу того, что лучше всего подойдет для здоровья зубов вашей собаки и какой продукт удержит запах изо рта вашего питомца. Не разрешайте собаке оставаться мокрой.

Каждый человек знает сильный и мускусный запах мокрой собаки. Такой сильный запах может преследовать любое жилье, независимо от размера. Вы должны правильно высушить собаку, чтобы контролировать запах мокрой собаки. Однако не брызгайте на собаку человеческими духами после душа! Большинство человеческих запахов могут раздражать нос вашей собаки или вызвать проблемы с кожей. Вместо этого вы можете приобрести специально созданные для собак. Купите влажные салфетки для детей или собак.

Салфетки для собак отлично подходят для чистки собаки между купаниями. Поскольку вы не можете мыть собаку каждый день, важно найти способ поддерживать ее в чистоте между купаниями. Обязательно вытирайте им лапы и шерсть каждый день.

Шаг 3: Очистите мебель (и весь дом)

После того, как вы вымыли собаку и нашли ее любимые места, важно очистить их, чтобы избавиться от собачьего запаха. Вы можете мыть мебель специально разработанными моющими средствами или мытье самодельным средством.

Вы можете сделать прекрасный чистящий раствор из белого уксуса, жидкого мыла и горячей воды .

Что вам понадобится: Смешать 50% горячей воды с 50% уксусом;

Добавить немного жидкого мыла и перемешать;

Поместите все в бутылку с распылителем.

Обязательно сбрызните и почистите мебель. С помощью этого раствора вы также можете очистить всю мебель в доме.

Белый уксус особенно хорошо устраняет собачьи и другие неприятные запахи. Если ковры тоже грязные, тогда подумайте о том, чтобы нанять кого-нибудь, чтобы почистить их за вас! Ковры необходимо регулярно чистить паром. Ваша собака может не лежать на диване, но она обязательно гуляет или лежит на ковре.

Шаг №4: создайте приятный аромат в своем доме

После того, как вы выполнили все вышеперечисленные шаги, пора создать приятные ароматы в вашем доме. После уборки в вашем доме пора создать новые запахи. Чтобы помочь вам в этом, лучше всего использовать эфирные масла. Они являются отличным дополнением к приведенным выше советам. Есть несколько важных правил, которые следует придерживаться, когда речь идет об эфирных маслах и домашних животных. Вот как безопасно использовать эфирные масла вокруг своего питомца, чтобы избавиться от собачьего запаха:

Не используйте слишком много эфирного масла за один раз.

Обоняние собаки в 10 000-100 000 раз чувствительнее нашего. Это означает, что некоторые запахи могут быть намного сильнее для собак, чем для нас. Мы не можем точно знать, что может их раздражать. Поэтому важно использовать небольшое количество эфирных масел за раз, и делать это в хорошо проветриваемом помещении.

Обоняние собаки в 10 000-100 000 раз чувствительнее нашего. Это означает, что некоторые запахи могут быть намного сильнее для собак, чем для нас. Мы не можем точно знать, что может их раздражать. Поэтому важно использовать небольшое количество эфирных масел за раз, и делать это в хорошо проветриваемом помещении. Не наносите на собаку неразбавленные эфирные масла.

Люди могут наносить некоторые эфирные масла прямо на кожу; однако это не касается собак. На самом деле собачья кожа раздражается гораздо легче, чем человеческая. Вот почему важно использовать небольшие количества эфирных масел и убедиться, что они разбавлены.

Люди могут наносить некоторые эфирные масла прямо на кожу; однако это не касается собак. На самом деле собачья кожа раздражается гораздо легче, чем человеческая. Вот почему важно использовать небольшие количества эфирных масел и убедиться, что они разбавлены. Не разрешайте собаке употреблять эфирные масла.

Это серьезная проблема. Убедитесь, что вы делаете все возможное и держите эфирные масла в недоступных для ваших собак местах. Даже хорошо разбавленные эфирные масла могут нанести большой вред вашему питомцу.

Источник: fantasticcleaners

Читайте также:

Как избавиться от запахов приготовления пищи: мгновенный способ

Как избавиться от неприятного запаха в вашем холодильнике и морозильной камере: простой лайфхак

Как вывести из помещения запах горелого: поможет один интересный лайфхак