Корейская морковь является вкусным ингредиентом для аппетитных закусок, сочных и сытных салатов и других вкусных блюд, которые можно приготовить как на праздник, так и просто так.

Морковь по-корейски уже давно пользуется любовью, ведь она может служить и самостоятельной закуской, и добавкой к другим блюдам. Морковь по-корейски добавляют в хот-доги, шаурму, закусочные рулеты и горячие бутерброды.

Очень аппетитными и сочными получаются салаты с морковью по-корейски.

Один из них - это салат с морковью по-корейски и копченым сыром, у которого яркий и пикантный вкус.

Ингредиенты для приготовления необходимы такие: морковь по-корейски, копченый сыр, яйцо куриное – 1 шт., консервированная кукуруза – 70 г, зеленый лук, майонез для заправки.

Сыр нужно порвать на маленькие волокна либо порезать. Морковь по-корейски следует нарезать на короткую соломку, а отварное яйцо натираем на мелкую терку. Добавляем в ингредиенты консервированную кукурузу, заправляем майонезом и перемешиваем.

Рецепт салата с морковью по-корейски.

Перед подачей на стол салат можно украсить измельченным зеленым луком.

Отметим, что саму морковь по-корейски можно приготовить в считанные минуты. Нужны морковь – 250 г, сахар – 1 ч. л.; соль – 1/3 ч. л.; чеснок – 2-3 зубчика; уксус – 1/2 ст. л. Масло растительное – 20 г, красный, черный перец, кориандр – по вкусу.

Морковь натираем на терке для овощей по-корейски, посыпаем солью и сахаром, затем добавляем красный и черный перцы, а также кориандр. Тщательно перемешиваем. Далее измельчаем чеснок, добавляем в морковь вместе с уксусом и отжимаем лишний сок.

Рецепт салата с морковью по-корейски.

Масло подогреваем на плите, но недоводим до кипения, выливаем в морковь, чтобы горячее масло прошло сквозь чеснок и специи.

Вот и все, морковь по-корейски готова. В идеале ее следует поставить в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы закуска была более сочная и ароматная.

Последние новости Украины:

Рецепт великолепной закуски на Пасхальный стол: станет настоящим хитом.

Рецепт творожной паски, которая получится невероятно пышной: вымешивать не нужно.

Рецепт вкусного крабового салата по-новому: готовьте сразу двойную порцию.