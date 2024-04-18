Закуски с крабовыми палочками готовят по-разному. Из них делают паштеты, аппетитные шарики, крабовые палочки даже жарят в кляре.
А еще крабовые палочки фаршируют – выходит очень вкусная и нежная закуска. Для приготовления такой закуски понадобятся крабовые палочки, 100 г твердого сыра для начинки для присыпки, 1/3 или 1/4 банки кукурузы, 2-3 яйца, майонез.
Половину крабовых палочек размораживаем и разворачиваем.
Нежные закуски на праздничный стол с крабовыми палочками.
Другую половину мелко нарезаем. Твердый сыр тоже нарезаем или натираем на терке. Также измельчаем отварные яйца.
Ингредиенты совмещаем и добавляем к ним 1/3 или 1/4 банки консервированной кукурузы. Также добавляем майонез, соль и перец по вкусу.
Смесь перемешиваем и заворачиваем в крабовые палочки рулетиком. По желанию перед подачей на стол крабовые палочки можно разрезать пополам и украсить зеленью, а также потертым сыром.
Отметим, что с начинкой для этой закуски можно экспериментировать. Так, вместо твердого сыра можно добавить плавленый, а также можно добавить чеснок.
Эту закуску также выкладывают в форме домика. Такая закуска с крабовыми палочками выглядит очень эффектно на праздничном столе и исчезает с тарелки за считанные минуты!
Нежные закуски на праздничный стол с крабовыми палочками.
Ход приготовления почти такой же, как по предварительному рецепту. Понадобятся 250 г крабовых палочек, 2–3 яйца, 200 г твердого сыра, 2 зубца чеснока, 2–3 ст. ложки майонеза.
Крабовые палочки нужно развернуть. Смешать тертый сыр, майонез, чеснок. Смазать смесью крабовые палочки, свернуть и выложить на тарелку домиком – 4, 3, 2, 1. Сверху домик смазывают майонезом, посыпают сначала тертыми белками, а затем желтками.
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