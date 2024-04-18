Закуски с крабовыми палочками готовятся просто и быстро и являются великолепной, необыкновенно вкусной альтернативой знаменитому крабовому салату.

Закуски с крабовыми палочками готовят по-разному. Из них делают паштеты, аппетитные шарики, крабовые палочки даже жарят в кляре.

А еще крабовые палочки фаршируют – выходит очень вкусная и нежная закуска. Для приготовления такой закуски понадобятся крабовые палочки, 100 г твердого сыра для начинки для присыпки, 1/3 или 1/4 банки кукурузы, 2-3 яйца, майонез.

Половину крабовых палочек размораживаем и разворачиваем.

Нежные закуски на праздничный стол с крабовыми палочками.

Другую половину мелко нарезаем. Твердый сыр тоже нарезаем или натираем на терке. Также измельчаем отварные яйца.

Ингредиенты совмещаем и добавляем к ним 1/3 или 1/4 банки консервированной кукурузы. Также добавляем майонез, соль и перец по вкусу.

Смесь перемешиваем и заворачиваем в крабовые палочки рулетиком. По желанию перед подачей на стол крабовые палочки можно разрезать пополам и украсить зеленью, а также потертым сыром.

Отметим, что с начинкой для этой закуски можно экспериментировать. Так, вместо твердого сыра можно добавить плавленый, а также можно добавить чеснок.

Эту закуску также выкладывают в форме домика. Такая закуска с крабовыми палочками выглядит очень эффектно на праздничном столе и исчезает с тарелки за считанные минуты!

Нежные закуски на праздничный стол с крабовыми палочками.

Ход приготовления почти такой же, как по предварительному рецепту. Понадобятся 250 г крабовых палочек, 2–3 яйца, 200 г твердого сыра, 2 зубца чеснока, 2–3 ст. ложки майонеза.

Крабовые палочки нужно развернуть. Смешать тертый сыр, майонез, чеснок. Смазать смесью крабовые палочки, свернуть и выложить на тарелку домиком – 4, 3, 2, 1. Сверху домик смазывают майонезом, посыпают сначала тертыми белками, а затем желтками.

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