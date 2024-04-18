Перед стартом сезона посадки овощей, важно знать, как лучше всего садить картофель и не испортить урожай перенасыщением грунта или наоборот - плохим местом посадки и неправильным размещением овоща.

Для получения обильного урожая картофеля необходимо не только хороший посадочный материал и подходящий участок, но и правильно подготовить клубни к посадке.

Подготовка клубней: Разложите клубни так, чтобы они не касались друг друга, и накройте их слоем влажной соломы толщиной 5-7 см. Если места мало, можно раскладывать картофель в несколько слоев, перекладывая его влажной соломой, и оставить на несколько недель. Всегда следите, чтобы солома не пересыхала, чтобы на клубнях появились ростки и корни.

Проращивание: Если проращивать картофель в теплом помещении без влажной соломы, то корешков не дождаться. Однако за счет этого можно получить урожай клубней на полторы-две недели раньше, причем по ведру картофеля с каждого куста.

Посадка: В каждую лунку кладите по одному проросшему клубню картофеля. Если хотите получить большие клубни, расстояние между лунками должно быть 1 м. Для средних и маленьких клубней можно сократить интервал до 70-80 см.

Удобрение: В каждую лунку добавьте четверть ведра перегноя. Он рыхлый, хорошо держит влагу, препятствует уплотнению земли, способствует развитию корневой системы и формированию ровных округлых клубней без дефектов. Картофель кладите по центру лунки и засыпьте его влажной землей, чтобы не поливать картофель после высадки.

Замульчирование: После посадки замульчируйте участок двух-трехсантиметровым слоем соломы, сена, шелухи, лузги, свежей травы, в том числе и сорняков. Как только картофель пробьется сквозь мульчу, добавьте еще органики, чтобы слой был толщиной минимум 15-20 см. Органика удерживает в почве влагу, и картофель под ней прекрасно развивается.

Посадочный материал: Используйте качественный посадочный материал. От картофеля девятой репродукции, купленного на рынке, вы хорошего урожая не получите. Ищите здоровый посадочный материал: элиту, суперэлиту, супер-суперэлиту или хотя бы первую репродукцию.

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