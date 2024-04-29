Водители сталкиваются со многими препятствиями, мешающими их видимости на дороге.

Проливной дождь, густой туман, яркий солнечный свет или плохое уличное освещение – это лишь часть проблем, с которыми вы можете столкнуться во время вождения авто.

Поэтому, прежде чем тронуться с места, важно убедиться, что ничто не мешает вашей видимости на дороге.

Крайне важно проверить все зеркала вашего автомобиля, чтобы убедиться, что они отрегулированы правильно и вы не создаете по незнанию большие слепые зоны.

Вот несколько советов по вождению в дождь:

Поддерживайте дворники авто в отличном состоянии.

Регулярное использование и экстремальные погодные условия могут нанести ущерб вашим лезвиям. Поэтому крайне важно проверить их до наступления сезона дождей.

Устраните запотевание окон в авто.

Во время дождя лобовое стекло быстро запотевает. Не волнуйся! Это естественное явление; однако этого можно избежать, включив передний и задний обогреватели, чтобы обеспечить максимальную видимость.

Включите свет.

Это самый важный и первый шаг, который вы должны сделать в авто, когда вы за рулем, и начинается сильный дождь. Включите фары: это поможет вам лучше видеть, а также поможет другим транспортным средствам вас увидеть.

Возьмитесь за руль обеими руками, чтобы улучшить контроль авто.

Отложите телефон, кофе, косметику, бутерброд, бритву или что-нибудь еще, что отвлекает ваши руки и концентрацию во время вождения. Держите свое внимание и глаза на дороге.

Замедляйтесь.

Долгие поездки и сезон дождей — идеальные варианты. Хочется ускориться и обогнать. Но помните, что шины авто теряют сцепление с дорогой на мокрой дороге, и транспортным средством становится сложнее управлять.

Двигайтесь на одной линии с транспортными средствами перед вами.

Не нарушайте линию перед собой и не обгоняйте. Сохранение прямой линии позволяет идущим впереди транспортным средствам вытеснять стоячую воду на дороге.

Увеличьте последующее расстояние.

Мокрые тормоза автомобиля, скользкая дорога и ухудшение видимости могут привести к авариям. Соблюдайте безопасную дистанцию ​​между вами и другими транспортными средствами и тормозите заранее, с меньшим усилием.

Избегайте стоячей воды на дорогах.

Стоячая вода защищает выбоины и заплаты на дорогах, что снижает эффективность тормозов вашего автомобиля. Вы также можете совершить гидропланирование и потерять контроль, ухудшив при этом свое и других зрение, обливая их водой через лужи.

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