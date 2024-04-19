Следует подготовиться к посадке огурцов заранее и знать несколько полезных советов, вооружившись ими, чтобы после успешно не только вырастить много вкусных овощей, но и делать это без проблем.

Огурцы являются одним из самых популярных овощей среди дачников. Как правильно выращивать огурцы? Существует множество способов, но есть определенные правила, которые следует соблюдать.

Давайте ответим на наиболее распространенные вопросы: как правильно подкормить огурцы и когда высаживать рассаду?

Основные правила посадки огурцов

Вот основные правила посадки огурцов, которым следует придерживаться:

Глубина борозды должна быть до 4 см.

Расстояние между бороздами не менее 70 см.

Семена следует распределять на расстоянии 10 см друг от друга.

Перед посевом рекомендуется полить борозды водой.

После посева также полейте борозды.

Установите специальные опоры вдоль грядок.

Высаживание огурцов в открытый грунт

Чтобы обеспечить стопроцентный успех при высадке огурцов, следуйте этим рекомендациям:

Грядки должны быть хорошо освещены и находиться под солнечным светом.

Не рекомендуется сеять огурцы на ветреных участках.

Поддерживайте нейтральную кислотность почвы.

Земля должна быть рыхлой и легкой.

Что добавить в лунку при посадке огурцов

Для получения хорошего урожая рекомендуется добавить микроэлементы и калий. Для этого можно использовать древесную золу.

Также можно смешать почву с нитроаммофоской и добавить ее в лунку.

Лучшее время для посева огурцов

Огурцы хорошо растут рядом с плодовыми деревьями, однако основное правило - избегать заморозков.

Лучшее время для посадки - май, но точные даты зависят от климата вашего региона.

Ранее мы говорили о подкормке, которую многие садоводы выбрасывают год от года. Однако это действительно эффективный способ увеличить урожайность культур. Плюсы такой подкормки в том, что она бесплатна и содержит хороший химический состав.

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