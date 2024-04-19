Огурцы являются одним из самых популярных овощей среди дачников. Как правильно выращивать огурцы? Существует множество способов, но есть определенные правила, которые следует соблюдать.
Давайте ответим на наиболее распространенные вопросы: как правильно подкормить огурцы и когда высаживать рассаду?
Основные правила посадки огурцов
Вот основные правила посадки огурцов, которым следует придерживаться:
- Глубина борозды должна быть до 4 см.
- Расстояние между бороздами не менее 70 см.
- Семена следует распределять на расстоянии 10 см друг от друга.
- Перед посевом рекомендуется полить борозды водой.
- После посева также полейте борозды.
- Установите специальные опоры вдоль грядок.
Высаживание огурцов в открытый грунт
Чтобы обеспечить стопроцентный успех при высадке огурцов, следуйте этим рекомендациям:
- Грядки должны быть хорошо освещены и находиться под солнечным светом.
- Не рекомендуется сеять огурцы на ветреных участках.
- Поддерживайте нейтральную кислотность почвы.
- Земля должна быть рыхлой и легкой.
Что добавить в лунку при посадке огурцов
Для получения хорошего урожая рекомендуется добавить микроэлементы и калий. Для этого можно использовать древесную золу.
Также можно смешать почву с нитроаммофоской и добавить ее в лунку.
Лучшее время для посева огурцов
Огурцы хорошо растут рядом с плодовыми деревьями, однако основное правило - избегать заморозков.
Лучшее время для посадки - май, но точные даты зависят от климата вашего региона.
Ранее мы говорили о подкормке, которую многие садоводы выбрасывают год от года. Однако это действительно эффективный способ увеличить урожайность культур. Плюсы такой подкормки в том, что она бесплатна и содержит хороший химический состав.
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