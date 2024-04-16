Так вместо оливье, сельди под шубой и других классических праздничных салатов можно приготовить салат со шпротами, пишет Politeka.net.
«Сохраняйте еще один вкусный рецепт к Пасхальным Праздникам», – советует автор кулинарной страницы «Вкусные рецепты на каждый день».
И для этого салата понадобятся шпроты – 1б., картофель – 2 шт., зеленый лук – 1 пуч., морковь – 1 шт., горошек – 1/2 б., яйца – 3 шт., майонез – 4-5 ст. л., специи: соль, перец – по вкусу.
Рецепт салата на праздничный стол.
Картошку, морковь и яйца необходимо отварить, охладить и почистить. Следующий шаг – шпроты выкладываем в тарелку, предварительно слив масло и слегка разминаем вилкой.
«Отдельно порезать мелким кубиком картофель. Лук (только зеленую часть) мелко порубить. Морковь потереть на грубую терку. Горошек отцедить от жидкости. Яйца также потереть на грубую терку», - рассказала блоггер о ходе приготовления этого салата.
Рецепт салата на праздничный стол.
Майонез хозяйка советует поместить в одноразовый кондитерский мешочек или кулек и сделать крошечную дырочку – так его уйдет немного.
Далее начинаем формировать салат. Кулинар при этом использовала кондитерское кольцо 17 см. Салат выкладывается слоями в такой последовательности - картофель - немного специй - сеточка майонеза - шпроты - зеленый лук - сеточка майонеза - морковь - немного специй - сеточка майонеза - горошек - яйца - немного
Рецепт салата на праздничный стол.
Рецепт салата на праздничный стол.
Теперь салат можно поставить в холодильник, чтобы он немного настоялся. Перед подачей на стол сверху покрываем сеточкой из майонеза и, по желанию, украшаем.
«Я приготовлю, ей-богу, как раз искала на Пасху»,
"Какая красота!",
«Великолепный»,
«Очень красиво!»,
«Вкусный салат и хорошее оформление» , – делятся впечатлениями от этого рецепта праздничного салата подписчики на страницу блоггера.
Рецепт салата на праздничный стол.
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