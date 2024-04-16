Пасха все ближе и этот рецепт вкусного и очень аппетитного на вид салата обязательно пригодится и, возможно, станет любимым.

Так вместо оливье, сельди под шубой и других классических праздничных салатов можно приготовить салат со шпротами, пишет Politeka.net.

«Сохраняйте еще один вкусный рецепт к Пасхальным Праздникам», – советует автор кулинарной страницы «Вкусные рецепты на каждый день».

И для этого салата понадобятся шпроты – 1б., картофель – 2 шт., зеленый лук – 1 пуч., морковь – 1 шт., горошек – 1/2 б., яйца – 3 шт., майонез – 4-5 ст. л., специи: соль, перец – по вкусу.

Рецепт салата на праздничный стол.

Картошку, морковь и яйца необходимо отварить, охладить и почистить. Следующий шаг – шпроты выкладываем в тарелку, предварительно слив масло и слегка разминаем вилкой.

«Отдельно порезать мелким кубиком картофель. Лук (только зеленую часть) мелко порубить. Морковь потереть на грубую терку. Горошек отцедить от жидкости. Яйца также потереть на грубую терку», - рассказала блоггер о ходе приготовления этого салата.

Рецепт салата на праздничный стол.

Майонез хозяйка советует поместить в одноразовый кондитерский мешочек или кулек и сделать крошечную дырочку – так его уйдет немного.

Далее начинаем формировать салат. Кулинар при этом использовала кондитерское кольцо 17 см. Салат выкладывается слоями в такой последовательности - картофель - немного специй - сеточка майонеза - шпроты - зеленый лук - сеточка майонеза - морковь - немного специй - сеточка майонеза - горошек - яйца - немного

Рецепт салата на праздничный стол.

Рецепт салата на праздничный стол.

Теперь салат можно поставить в холодильник, чтобы он немного настоялся. Перед подачей на стол сверху покрываем сеточкой из майонеза и, по желанию, украшаем.

«Я приготовлю, ей-богу, как раз искала на Пасху»,

"Какая красота!",

«Великолепный»,

«Очень красиво!»,

«Вкусный салат и хорошее оформление» , – делятся впечатлениями от этого рецепта праздничного салата подписчики на страницу блоггера.

Рецепт салата на праздничный стол.

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