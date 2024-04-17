Каждый может устроить настоящий мини-город на своем балконе или подоконнике и получать быстрый и полезный урожай круглый год.

Чтобы устроить огород на подоконнике, не требуется больших затрат, но, покупая семена, лучше обратить внимание на сорта, адаптированные для выращивания в комнатных условиях. Дело в том, что у них и урожай лучше, и в уходе они нуждаются меньше.

Проще и быстрее выращивать на подоконнике лук, щавель, салат, укроп и петрушку, базилик, мяту, мелиссу, чабрец и другие пряные травы.

Отметим, что в домашних условиях пряности можно сеять в любое время года. Однако следует помнить, что все пряные травы любят солнце и отлично приспособятся на западной или южной стороне. Также в домашних условиях можно посеять горох. При этом специалисты советуют выбирать низкорослые сорта сахарного горошка, например "сахарная подружка" или "детский сахарный".

Чтобы постоянно были плоды горошка, сажать его необходимо небольшими партиями каждые две недели. Горох нуждается в большом количестве света, любит влагу и боится сквозняков.

Также на подоконнике можно вырастить урожай спаржевой фасоли. Опытные хозяева советуют выбирать вьющуюся фасоль - она ​​дает больший урожай.

Сельдерей – еще один продукт, который можно выращивать дома на подоконнике. Самый простой способ выращивания сельдерея в домашних условиях – воспользоваться черенками, купленными в магазине.

Не все знают, но в домашних условиях тоже можно вырастить огурцы, помидоры, перец и даже клубнику.

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