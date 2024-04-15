Один мобилизованный гражданин в год стоит государственному бюджету Украины как минимум 1,3 миллиона гривен. Из этой суммы до 40% уходит на оплату труда и выплаты военнослужащим, по словам директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, поделившегося этой информацией с «Общественным радио».

Он также отметил, что это лишь средняя цифра, поскольку затраты увеличиваются для тех, кто находится на передовой. Дополнительно к оплате труда и выплатам военнослужащим, деньги идут на питание, минимальное оборудование и обеспечение боеприпасами.

Согласно информации от Пендзина, фактическое количество мобилизованных в настоящее время составляет 1 миллион 100 тысяч человек. Он подчеркнул, что даже в случае смерти или инвалидности лица государство остается обязанным перед ним. Это означает, что на всех мобилизованных тратится 1 триллион 700 миллиардов гривен в год, что составляет весь объем доходов государственного бюджета на 2024 год.

Пендзин отметил, что все социальные расходы, поддержка бизнеса и перечисление средств из бюджета в пенсионный фонд осуществляются за счет заимствований. Он также указал, что заимствованные средства в размере 37,5 миллиарда долларов, которые нужно привлечь в этом году, нельзя использовать для финансирования мер, связанных с обороной Украины. Таким образом, даже мобилизация дополнительных 100 тысяч человек обойдется, по меньшей мере, в 130 миллиардов гривен, добавил Пендзин.

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