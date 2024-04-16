Украинцам рассказали, кому могут списать долги за коммунальные услуги, а кого наоборот привлекут в суд.

В 2024 году правительство приняло меры по энергообеспечению и установило право отключения электроснабжения для жилых потребителей, накопивших долги за коммунальные услуги. Согласно выражению Анастасии Цыбулько, юриста из Gracers Law Firm, за неуплату коммунальных платежей украинцы могут оказаться перед судом или иметь возможность списать долги.

Согласно новым правилам, потребители должны быть предупреждены о возможном прекращении услуг не менее чем за десять рабочих дней до отключения. Поставщики имеют право обращаться в суд для взыскания долгов только в случае, если лицо отказывается производить платежи или не соглашается на реструктуризацию долга.

Закон также позволяет реструктуризировать долги на период до 60 месяцев в зависимости от суммы долга и дохода потребителя. Однако потребители также могут подавать заявления на списание долгов, но только после того, как поставщик услуг обратится в суд.

В случае, если суд примет сторону потребителей, долги могут быть списаны в следующих случаях:

если долг существует в течение трех лет и более;

если долг перешел от предыдущих собственников;

если размер долга не соответствует реальной площади жилья;

если лицо признано банкротом.

Анастасия Цыбулько также отмечает, что ни один четкий стандарт по минимальной сумме долга не установлен законодательством. Поэтому поставщики коммунальных услуг имеют власть решать об отключении услуг по собственному усмотрению. До завершения конфликта будет действовать запрет на отключение коммунальных услуг, начисление штрафов и пени на территориях с конфликтом или в зоне оккупации, а также в случае, если имущество было повреждено из-за боевых действий и было сообщено поставщику.

Источник: 24tv

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