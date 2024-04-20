Известный ресторатор, шеф-повар, победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко предложил еще один рецепт вкусного, быстрого в приготовлении и полезного завтрака.

На завтрак Евгений Клопотенко предлагает приготовить самое популярное блюдо из яиц – омлет. А именно по классическому французскому рецепту.

Ход приготовления такого омлета на завтрак более чем простой. Три яйца взбиваем вилкой – не очень сильно.

«Добавляем щепотку соли. На разогретой сковороде растапливаем сливочное масло и выливаем яичную смесь», – рассказал Клопотенко на видео для своего канала на YouTube «Yevhen Klopotenko».

Жарим омлет на среднем огне, пока яйца немного схватятся.

Следующий шаг – заворачиваем омлет с помощью лопатки. Вот и все, омлет готов!

Как приготовить классический французский омлет на завтрак.

Подаем омлет с миксом салатов или любимыми овощами.

«Все быстро и идеально для завтрака»,

«Вау, а всегда считала, что классический омлет с молоком. Возраст живи, возраст учись»,

«Удивительно просто»,

«Дешево, быстро, вкусно, полезно!»,

«Вай, как просто и элегантно!» , - в восторге комментируют этот рецепт пользователи YouTube.

Как приготовить классический французский омлет на завтрак.

Омлет – это одно из самых простых и популярных блюд европейской кухни. В первую очередь это белковый продукт, способствующий наращиванию мышечной ткани.

Кроме того, витамин E, входящий в состав омлета, укрепляет стенки кровеносных сосудов, ускоряет регенеративные процессы в мягких тканях, обеспечивает упругость и гладкость кожи.

Содержащиеся в яйцах натрий нормализует работу нервной системы и водно-солевой баланс. Он устраняет отечность тканей и поддерживает мочевыделительную функцию.

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