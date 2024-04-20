На завтрак Евгений Клопотенко предлагает приготовить самое популярное блюдо из яиц – омлет. А именно по классическому французскому рецепту.
Ход приготовления такого омлета на завтрак более чем простой. Три яйца взбиваем вилкой – не очень сильно.
«Добавляем щепотку соли. На разогретой сковороде растапливаем сливочное масло и выливаем яичную смесь», – рассказал Клопотенко на видео для своего канала на YouTube «Yevhen Klopotenko».
Жарим омлет на среднем огне, пока яйца немного схватятся.
Следующий шаг – заворачиваем омлет с помощью лопатки. Вот и все, омлет готов!
Как приготовить классический французский омлет на завтрак.
Подаем омлет с миксом салатов или любимыми овощами.
«Все быстро и идеально для завтрака»,
«Вау, а всегда считала, что классический омлет с молоком. Возраст живи, возраст учись»,
«Удивительно просто»,
«Дешево, быстро, вкусно, полезно!»,
«Вай, как просто и элегантно!» , - в восторге комментируют этот рецепт пользователи YouTube.
Как приготовить классический французский омлет на завтрак.
Омлет – это одно из самых простых и популярных блюд европейской кухни. В первую очередь это белковый продукт, способствующий наращиванию мышечной ткани.
Кроме того, витамин E, входящий в состав омлета, укрепляет стенки кровеносных сосудов, ускоряет регенеративные процессы в мягких тканях, обеспечивает упругость и гладкость кожи.
Содержащиеся в яйцах натрий нормализует работу нервной системы и водно-солевой баланс. Он устраняет отечность тканей и поддерживает мочевыделительную функцию.
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