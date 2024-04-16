Большой урожай вкусного, полезного и сладкого перца гарантирован, если соблюсти правильные сроки его высадки в открытый грунт.

При выращивании перца следует помнить, что его отцом является Центральная Америка, поэтому у перца длительный вегетационный цикл: от всходов до цветения проходит около 100 дней.

Высаживать перец в открытый грунт можно только по окончании весенних заморозков. То есть, среднесуточная температура была не ниже +15.

Рассаду переносят в грунт, когда она высотой около 15 см и имеет не менее 6 листочков.

Перед высадкой перца в открытый грунт важно выбрать солнечное место. Также следует учитывать, что переохлаждение может повредить растению, поэтому следует отдавать предпочтение местам, защищенным от ветра.

Когда высаживать перец в открытый грунт.

Расстояние между рядками при высадке перца следует делать примерно полметра, между растениями – 20 -30 см.

Чтобы избежать пересыхания почвы и сорняков рекомендуется использовать мульчирование. Высаживать перец следует на такую ​​же высоту, как они росли в рассадной емкости, то есть не углубляться.

Однако сажать саженцы перца в лунки нужно на глубину 4-5 см и так, чтобы корни не обнажались, поэтому пересаживать необходимо вместе с земляным комом.

Когда высаживать перец в открытый грунт.

Если после окончания вегетации на верхних побегах перца появляются бутоны и цветы, их обрывают – это ускорит созревание плодов на нижних побегах.

Согласно посевному календарю «Зеленой усадьбы», в целом благоприятные дни для посева/посадки овощных культур – 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-30 апреля.

А для перца особенно 10-15, 25 апреля.

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