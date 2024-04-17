Участница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк подсказала украинцам вкусный и оригинальный рецепт блинов на минеральной воде.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда проекта "Мастер Шеф - 12" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить вкуснейшие блины с оригинальной начинкой.

Секрет идеальных постных блинов от участницы "Мастер Шеф" – тесто на основе газированной минеральной воды. Для приготовления блинов нам понадобятся:

вода минеральная газированная - 350 мл

мука – 150 г

масло подсолнечное рафинированное – 4 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

щепотка соли

А для начинки "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк использовала следующие ингредиенты:

рыба (филе тилапии) – 150 г

лук - 1 средний

морковь – 2 шт.

томаты пелати – 5 ст.л.

сахар – 1 ч.л.

соль, перец, паприка

зеленый лук

В глубокой миске звезда "Мастер Шеф" смешивает до однородности просеянную муку с солью, сахаром, минеральной водой и растительным маслом. Жарим блины, как обычно, на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон.

Чтобы приготовить начинку для блинов, "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк морковь натирает на крупной терке, лук нарезает полукольцами, а томаты перебивает блендером.

На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем сначала лук, а затем добавляем морковь, томаты, соль, сахар и тушим почти до готовности.

Рыбу звезда "Мастер Шеф" разрезает на большие кусочки, добавляет соль, перец, паприку и обжаривает на разогретой сковороде на малом огне с обеих сторон буквально по 30 секунд.

Каждый блинчик разрезаем пополам, посередине выкладываем тушеные овощи, по кусочку рыбы, посыпаем мелко нарезанным зеленым луком и заворачиваем, как на видео.

Блинчики с начинкой выкладываем на противень и отправляем запекаться в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут.

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