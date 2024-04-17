В этот раз на своей странице в Instagram звезда проекта "Мастер Шеф - 12" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить вкуснейшие блины с оригинальной начинкой.
Секрет идеальных постных блинов от участницы "Мастер Шеф" – тесто на основе газированной минеральной воды. Для приготовления блинов нам понадобятся:
- вода минеральная газированная - 350 мл
- мука – 150 г
- масло подсолнечное рафинированное – 4 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- щепотка соли
А для начинки "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк использовала следующие ингредиенты:
- рыба (филе тилапии) – 150 г
- лук - 1 средний
- морковь – 2 шт.
- томаты пелати – 5 ст.л.
- сахар – 1 ч.л.
- соль, перец, паприка
- зеленый лук
В глубокой миске звезда "Мастер Шеф" смешивает до однородности просеянную муку с солью, сахаром, минеральной водой и растительным маслом. Жарим блины, как обычно, на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон.
Чтобы приготовить начинку для блинов, "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк морковь натирает на крупной терке, лук нарезает полукольцами, а томаты перебивает блендером.
На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем сначала лук, а затем добавляем морковь, томаты, соль, сахар и тушим почти до готовности.
Рыбу звезда "Мастер Шеф" разрезает на большие кусочки, добавляет соль, перец, паприку и обжаривает на разогретой сковороде на малом огне с обеих сторон буквально по 30 секунд.
Каждый блинчик разрезаем пополам, посередине выкладываем тушеные овощи, по кусочку рыбы, посыпаем мелко нарезанным зеленым луком и заворачиваем, как на видео.
Блинчики с начинкой выкладываем на противень и отправляем запекаться в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут.
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