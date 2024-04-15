Колорадский жук известен как вредитель картофеля, но на самом деле он опасен и для других растений семейства пасленовых, в том числе томатов, перца, баклажанов.

Колорадские жуки зимуют в почве, а весной выбираются на поверхность и атакуют только высаженную рассаду, и чем выше температура, тем активнее вредители.

Колорадские жуки размножаются с невероятными темпами. Эксперты подсчитали, что одна самка за сезон может оставить после себя от 20 до 80 миллионов особей колорадских жуков, а это угроза для 30-100 тысяч кустов пасленовых.

Чтобы обезопасить картофель и другие пасленовые от колорадских жуков, нужно соблюдать несколько важных правил ухода за растениями на разных этапах их развития и профилактики.

Для борьбы с колорадскими жуками есть много различных инсектицидов, которые обеспечивают защиту растениям на определенный период (обычно в течение 3-5 недель), но, кроме яда, есть и другие способы избежать нашествия вредителей.

Во-первых, необходимо не забывать о профилактике: правильная обработка почвы, соблюдение правила севооборота, а также соответствующий уход за посадками, ведь ослабленные и недокормленные растения станут первыми жертвами вредителей.

Например, томаты советуют каждый год выращивать на другом месте, а также избегать их соседства с картофелем. Конечно, самым безопасным вариантом является выращивание в теплице, поскольку вредителям туда очень сложно попасть.

Кроме того, колорадские жуки очень не любят чеснок, календулу и настурцию, поэтому хорошей идеей будет посадить эти растения рядом с картофелем, помидорами и перцем.

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