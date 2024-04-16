Кристина Решетник как мама троих детей имеет в арсенале множество простых, быстрых и вкусных рецептов для всей семьи и с радостью делится ими с поклонниками.

В этот раз на своей странице в Instagram жена Григория Решетника рассказала, что ее семья обожает азиатскую кухню, поэтому предложила рецепт оригинального ужина – лапши удон с курицей и овощами в соевом соусе.

Для приготовления лапши удон с курицей и овощами Кристина Решетник берет следующие ингредиенты (в расчете на 4 порции):

филе куриное – 400 г

лапша удон – 200 г

перец сладкий – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук репчатый – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

соевый соус – 50 г

любимые специи – по вкусу

для декора: зеленый лук и 1 ч.л. обжаренного кунжута

Лук Кристина Решетник нарезает мелким кубиком, а перец и морковь – тоненькой соломкой. На разогретой сковороде с добавлением масла сначала обжариваем лук в течение нескольких минут, а затем поочередно добавляем морковь и перец.

Курицу жена Григория Решетника нарезает кусочками, добавляет в сковороду к овощам, также добавляет измельченный чеснок, приправляет любимыми специями и жарит на среднем огне до золотистости около 5 минут, иногда помешивая.

Отдельно в кипящей воде отвариваем лапшу.

Когда курица уже готова, добавляем в сковороду отварную лапшу, соевый соус и доводим блюдо до вкуса специями.

Кристина Решетник украшает готовую лапшу мелко нарезанным зеленым луком и обжаренным кунжутом.

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