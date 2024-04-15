Шашлык – удовольствие очень недешевое, но с этим рецептом вы сможете приготовить невероятно вкусное блюдо, сэкономив при этом деньги, а также время и силы.

Популярная фудблогерка, автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина предложила очень простую в приготовлении и доступную альтернативу шашлыку.

Блогерка показала, как приготовить вкуснейший люлю кебаб в лаваше.

"Увидела эту идею в интернете и просто не могла пройти мимо и не попробовать такое приготовить! Сказать, что это вкусно – это не сказать ничего! Ну прям очень вкусно!", – подчеркнула кулинар.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

фарш говяжий (можно брать любой другой) – 1 кг

лук репчатый – 2 шт.

чеснок – 3-4 зуб.

перец сладкий – 2 шт

копченая паприка – 2 ч.л.

смесь специй для BBQ – 2 ч.л.

соль – по вкусу

лаваш

"Единственное скажу, что скручивайте рулеты непосредственно перед тем, как ставить жарить. Потому что лаваш может размокнуть и ничего тогда не получится - рулетики будут падать с шампура", - подчеркнула блогерка.

Лук, сладкий перец и чеснок мелко нарезаем. Смешиваем нарезанные овощи с фаршем, добавляем соль и специи по вкусу, а затем хорошо вымешиваем и выбиваем фарш.

Равномерно распределяем мясную начинку по всей площади лаваша и закручиваем тугой рулет. Мясной рулет разрезаем на одинаковые кусочки толщиной примерно 2 см.

Нанизываем наш люля кебаб в лаваше на шампуры, как на видео, и жарим на мангале до готовности – достаточно будет всего по несколько минут с каждой стороны.

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