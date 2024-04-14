Постельное белье и полотенца можно стирать вместе, сгруппировав постельное белье и полотенца по тканям и цветам.

Выберите параметры стиральной машины, стиральное средство и загрузите стиральную машину

Вымыть белые хлопчатобумажные полотенца в горячей воде, чтобы удалить пятна и бактерии.

Выбирайте теплую воду для цветных полотенец или полотенец из бамбука или микрофибры.

Используйте обычный цикл стирки вместо короткого или бережного цикла, чтобы полотенца провели много времени в стиральном средстве.

Выбирайте сильное моющее средство, содержащее достаточно ферментов, чтобы отслоить загрязнения и пятна. Добавьте его непосредственно в барабан стиральной машины или в дозатор моющего средства. Прочтите этикетку и отмерьте количество стирального средства, чтобы избежать чрезмерного использования.

Равномерно разместите полотенца вокруг центральной стойки верхнего загрузчика, чтобы сохранить равновесие стиральной машины. Не перегружайте барабан стиральной машины для всех типов стиральных машин. Для тщательной очистки полотенец требуется свободное пространство для размешивания в моющем растворе.

Сушите полотенца и храните их мягкими

Когда вам удалось постирать полотенца, встряхните их, прежде чем класть их в сушильную машину, вместо того, чтобы выбрасывать их прямо из стиральной машины. Это поможет сохранить их пушистыми. Убедитесь, что полотенца полностью сухие, прежде чем вынимать их из сушильной машины во избежание затхлого запаха.

Выберите цикл определения влаги на новых сушилках, чтобы машина остановилась, когда полотенца высохнут, чтобы избежать чрезмерной сушки, которая разрушает их волокна.

Используйте низкий или средний огонь во время сушки полотенец.

Добавьте два или три шарика для сушки шерсти в сушильный барабан, чтобы разрыхлить и смягчить волокна.

Вот и все, вам удалось постирать ваши полотенца.