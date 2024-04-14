Если ваш смартфон еще новый, он заряжается быстро и долго держит заряд. Но со временем батарея начинает терять свою производительность, а время зарядки увеличивается или телефон вообще не реагирует на подключение зарядного устройства.
Проверьте розетку, кабель и адаптер питания. Убедитесь, что заряд поступает в телефон. Подключите устройство на прямую без переходников и проверьте, работают ли от этой розетки другие электроприборы.
Проверьте адаптер, подключив к нему другой гаджет, чтобы убедиться, что питание идет. Если нет, возьмите другой исправный блок и просмотрите, изменится ли ситуация. По возможности используйте оригинальные адаптеры или качественные аналоги.
Для тестирования кабеля внимательно осмотрите его на предмет внешних повреждений, а затем попробуйте подключить к нему другое устройство или заменить сам провод.
Попробуйте разные комбинации розеток, адаптеров и кабелей. Можно изменить источник питания, подключив смартфон к компьютеру.
Убедитесь, что телефон не перегрелся. Повышенный нагрев гаджета может привести к тому, что устройство перестает заряжаться. Если не удается подпитать телефон после длительной игровой сессии, попробуйте закрыть вкладки всех программ, снять чехол и подождать некоторое время, пока корпус не остынет. Затем снова можно ставить гаджет на зарядку.
Убедитесь в отсутствии влаги. Поэтому, даже если ваш телефон имеет защиту от влаги, попадание капель жидкости внутрь разъема может вызвать блокировку зарядки в целях безопасности.
Почистите разъем от мусора. Пылинки, ворс и грязь впоследствии накапливаются внутри всех отверстий и разъемов. Это приводит к тому, что кабель может не до конца вставляться в порт, из-за чего нарушается контакт и телефон не заряжается.
Установите доступные обновления. Системные обновления, выпускаемые производителями, решают различные проблемы, включая отсутствие зарядки. Если доступны какие-либо апдейты программного обеспечения, попробуйте установить их.
Воспользуйтесь беспроводной зарядкой. Если устройство поддерживает подключение беспроводным способом, исключить проблемы с адаптером и кабелем можно, просто попытавшись зарядить гаджет именно так. Не забудьте снять чехол, чтобы ничего не мешало индукции.
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